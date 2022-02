Speronano e feriscono due agenti: la polizia di Varese arresta a Legnano la banda della Ford rossa

La Polizia di Stato di Varese, nella prima serata di giovedì 10 febbraio, a Legnano, ha arrestato quattro cittadini albanesi, in quanto accusati di avere poco prima compiuto un furto in abitazione a Settimo Milanese.

Sulla vettura su cui viaggiavano sono stati rinvenuti gli oggetti sottratti alla parte offesa del furto, ossia un ciondolo, un braccialetto e un orologio, che la vittima ha riconosciuto come propri e che le saranno restituiti.

A bordo del mezzo sono stati trovati i classici arnesi da scasso: un flessibile, cacciaviti, un piede di porco, torce e guanti.

Il risultato investigativo è giunto dopo che nei giorni scorsi erano pervenute segnalazioni da cittadini residenti nella zona a nord di Varese che indicavano il sospetto che una Ford rossa fosse coinvolta in alcuni furti avvenuti in quel territorio. Grazie anche al consueto proficuo scambio informativo con l’Arma dei Carabinieri, è stato improntato un servizio dalla Squadra Mobile per intercettare l’auto e monitorarne gli spostamenti.

Ma l’esecuzione dell’arresto dei quattro non è stato senza conseguenze per la Polizia di Stato: infatti, i quattro – mentre il personale operante ha circondato la macchina a bordo della quale si trovavano, qualificandosi e comandando di scendere dall’auto – hanno cercato, con una manovra pericolosissima, di sfuggire al controllo, speronando una vettura della Polizia che era stata posta in maniera da impedire l’allontanamento del mezzo, e in tal modo colpendo due operatori in servizio, che hanno riportato contusioni varie e la frattura di un osso del piede, con conseguenti lesioni giudicate guaribili in 10 e 25 giorni.

Tutti privi di stabile dimora e di attività lavorativa lecita, l’autista risulta gravato da un precedente del tutto analogo rispetto al tentativo di sottrarsi al controllo, essendo stato denunciato nell’ottobre del 2020 poiché in provincia di Bergamo non si era fermato all’alt intimato dalla Polizia per un controllo mentre si trovava alla guida di un veicolo. Anche un altro degli arrestati era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, commessa a Besozzo nel dicembre del 2020.

All’esito dell’arresto, saranno svolti approfondimenti finalizzati per verificare se i quattro sono coinvolti in altri fatti di cronaca.