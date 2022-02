La Pro Patria torna a esultare: Castelli e Pierozzi stendono 2 a 0 la Virtus Verona

Contro la Virtus Verona la Pro Patria bissa il successo dell’andata ed espugna il Gavagnin Nocini. A valere i primi tre punti bianco-blu del 2022 sono le giocate nella ripresa di Castelli e Pierozzi, che con grande freddezza sotto porta (due bellissimi “scavetti”) colpiscono al cuore i padroni di casa, in controllo sul match per gran parte della partita ma senza mai capitalizzare.

Per i tigrotti di Busto Arsizio decisivi i cambi di mister Sala, in panchina al posto di Prina, oltre a Castelli (gettato nella mischia al posto Parker), a servire i due assist sono stati due subentrati Stanzani e Vaghi. La vittoria sfata la maledizione del 2022 (tre pareggi e una sconfitta) e ribalta una classifica strettissima: adesso la Pro Patria, per buona parte della stagione in zona playout, adesso si ritrova a 27 punti, praticamente a ridosso della zona playoff.

SERVIZIO COMPLETO IN AGGIORNAMENTO