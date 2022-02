La Pro Patria vuole fare un altro sgambetto alla Juve, che convoca Kaio Jorge

Per la quarta volta in dieci giorni la Pro Patria è chiamata a tornare in campo in quel tour-de-force che è il febbraio della Serie C. Neanche il tempo di rifiatare e recupere le energie dopo la grande prova di resistenza mostrata al Druso di Bolzano, dove i tigrotti di Busto Arsizio sono riusciti a fermare a reti bianche la capolista indiscussa del Sudtirol, che la squadra di Busto Arsizio ha subito di fronte a sé una nuova sfida all’orizzonte, ancora una volta in trasferta. Nel recupero del ventiduesimo turno di domani, mercoledì 23 febbraio, la Pro Patria farà infatti tappa ad Alessandria per affrontare la JuventusU23, squadra sconfitta allo Speroni nei primi di giorni di settembre grazie a una staffilati di Bertoni.

Dalla parte della squadra bianco-blu forti sono gli effetti dell’iniezione di fiducia dal punto prezioso ottenuto in Alto Adige nonostante le nove assenze e la scottatura dello 0 a 3 rimediato tre giorni prima, a sorpresa, contro una Pro Sesto (all’epoca) ultima in classifica. «A Bolzano si è vista la forza della Pro Patria, una squadra riconoscibile in questi momenti di grandissima difficoltà. Per fortuna la bellezza del calcio è che si possono rimarginare in pochi giorni ferite lancinanti come quella lasciata dalla Pro Sesto – commenta alla vigilia del match Luca Prina, ritornando a freddo sui 90 minuti di domenica -. In questo momento conta solo una cosa: far sì che la squadra possa esprimere al massimo i contenuti dei giocatori. In questo momento sono concentrato a valorizzare questo prezioso patrimonio, a riconsegnare alla città una squadra (ancora) nei professionisti».

L’obiettivo della Pro Patria è quindi quello di uscire dallo stadio Moccagatta con un altro risultato utile dopo lo 0 a 0 di Bolzano, in modo tale da dare continuità alle prestazioni, che, come visto in stagione hanno avuto un percorso a intermittenza, alterando alti, spesso contro le squadre più tecniche, a bassi, dovuti a cali di attenzione nei minuti finali del match.

«Definirei sinusoidale il percorso della squadra? Giocare ogni tre giorni può togliere molto delle energie nervose e mentali – risponde Prina -. Per una squadra di Serie C giocare 5 partite in 14 giorni è qualcosa di esagerato, sfalza quello che è il valore del campionato. Questo timore c’è ma siamo convinti che non sarà un alibi perché questa squadra ha dimostrato di saper tirar fuori gli attributi e il cuore nel momento necessario, di mettersi l’elmetto e andare in guerra per se stessa e per i compagni. Poche squadre sarebbero riuscite a rialzarsi come è successo a noi a Bolzano».

Ma i giovani rampolli della Juventus, reduci dal pareggio in rimonta sul Seregno per 2 a 2, non staranno certo a guardare. Al contrario, memore della sconfitta dell’andata e complice il turno in Champions League della prima squadra contro il Villareal, il mister delle “zebrine” Zauli ha convocato Kaio Jorge – attaccante della prima squadra escluso dalla lista europea juventina (il brasiliano è un “classe 2002”) – e Aké, esterno dell’under 23 promosso da Allegri con i big nonostante il rigore paratogli dal portierone Elia Caprile all’andata. Naturalmente il tecnico livornese né nessun altro allenatore avrebbe mai basato le sue decisioni in base ai 90’ minuti dello Speroni, sia chiaro.

«Quella di domani sarà una partita simile a quella di domenica – conclude Prina -. Incontriamo una squadra dall’alto tasso tecnico, che conduce e propone un gioco di qualità. Magari sotto l’aspetto fisico e della cattiveria ha qualcosa in meno del Sudtirol, probabilmente dovuto all’inesperienza. Noi dovremo fare una partita simile anche se sono passate solo 72 ore. I ragazzi a disposizione hanno desiderio e idee chiare su quello che bisognare fare per portare a casa in tutte le maniere un risultato. Vorrebbe dire fare due trasferte positive con due squadre importanti: tanta roba nella lotta per la salvezza. Ancora una volta ho ritrovato e sentito la compattezza dello spogliatoio, l’arma della Pro Patria».

DIRETTA VN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

CLASSIFICA: Sudtirol 67 -; (playoff): Padova 59,FeralpiSalò 52, Renate 50, Triestina 41, JUVEU23 39, Lecco 38, Pro Vercelli 37, Piacenza 35, AlbinoLeffe 32 -; Mantova 31, Trento 31, PRO PATRIA 29, Virtus Verona e Pergolettese 28 -; (playout): Fiorenzuola, Pro Sesto, Seregno 26, Giana 24; Legnago 21.

ARBITRI: Sarà Simone Taricone di Perugia a dirigere il match di martedì 23 febbraio tra JuventusU23 e Pro Patria. A completare la terna Niedda-Tomasi. IV Ufficiale: Bouabid