La protesta degli studenti, i problemi degli autobus a Gallarate e il Rally dei Laghi nel podcast del 25 febbraio

Le principali notizie di venerdì 25 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Protesta nel centro di Busto Arsizio questa mattina dove circa 500 studenti del liceo Crespi hanno voluto manifestare in piazza San Giovanni dopo il tentato suicidio di una ragazza che si è buttata da una finestra del secondo piano della scuola. I ragazzi chiedono alla dirigente Cristina Boracchi di dare risposte e misure concrete al crescente disagio che manifestano i giovani al termine della lunga emergenza sanitaria. «Gli studenti hanno dato un segnale forte – ha commentato la dirigente -. Ciò che mi è stato chiesto è quello che abbiamo pensato di fare con la psicologa per dare loro supporto».

Problemi informatici legati al data center di Aria spa hanno rallentato le attività negli ospedali delle due aziende ospedaliere del Varesotto. Al Circolo di Varese ripercussioni sull’operato dei medici in pronto soccorso nel presidio di Busto interessati Cup e laboratorio. I problemi sono stati risolti verso metà mattinata.

E veniamo alla gravissima crisi ucraina. Cristiano Zanus Fortes l’ex giocatore della Pallacanestro Varese, bloccato nella capitale ucraina: ha scritto a Varesenews: «È una vera follia. Adesso siamo in un posto sicuro in attesa di essere rimpatriati ma la situazione è assurda». Il pivot si trova a Kiev a causa della professione della compagna Katia Tubini, coreografa; con loro anche Matteo Spiazzi, il regista dello spettacolo a cui stavano lavorando. I tre allo scoppio del conflitto hanno raggiunto l’ambasciata d’Italia e attendono il rientro in patria.

Servirà ancora qualche giorno per “normalizzare” la situazione del servizio degli autobus Amsc di Gallarate, che da oltre un mese è soggetto a forti irregolarità, con conseguenti proteste degli utenti. Un problema legato all’indisponibilità di otto autisti su ventidue, spia anche di un clima surriscaldato nelle relazioni tra azienda e lavoratori. «A breve arriveranno uno o due autisti con contratto di somministrazione e ci auguriamo che ci sia il rientro di quattro degli otto degli assenti per malattia» ha detto l‘amministratore unico Maurizio Zenoni. Il tempo previsto è di «Due settimane» in base a una valutazione prudenziale, ma qualcosa potrebbe cambiare entro qualche giorno.

Tra sabato 26 e domenica 27 si disputa la 30a edizione dei Rally dei Laghi. Sette le prove speciali per un totale di circa 67 chilometri cronometrati. La competizione sportiva coinvolge 85 equipaggi per il rally moderno cui si aggiungono quelli dello “storico” e della gara di regolarità. La manifestazione si svolgerà senza pubblico lungo il percorso, Varesenews seguirà l’evento con una diretta live-blogging

