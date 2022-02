La Provincia di Varese va verso l’uscita dal predissesto finanziario

La Corte dei Conti ha accolto positivamente la proposta di chiusura anticipata della procedura di riequilibrio della Provincia di Varese. Al Consiglio Provinciale di lunedì 14 febbraio è stato presentato il penultimo “tassello” che permetterà di chiudere anticipatamente la procedura.

L’uscita definitiva dal predissesto sarà ora determinata dall’esame e dalla validazione da parte della Corte dei Conti della relazione finale dell’Organo di revisione economico – finanziaria del l’Ente sull’attuazione completa del piano e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

“La Provincia di Varese raggiunge l’obiettivo di risanamento, i conti sono di nuovo in ordine e con notevole anticipo rispetto al piano di rientro –spiega il Presidente Antonelli -. L’Ente ha chiuso la situazione deficitaria tramite un’oculata gestione del bilancio, senza sacrificare i servizi alla Collettività e garantendo la qualità di servizi. Il predissesto finanziario relativo al bilancio del 2012 è da ricondursi al disavanzo derivante dalla gestione dei residui dell’Ente e dal recupero delle somme trattenute dallo Stato nell’ambito della Spending Review”.

Il disavanzo totale era di 56 milioni di euro, composto da un disavanzo da rendiconto (30 milioni e 597 mila euro) da ripianare in 10 anni, la restituzione allo Stato (21 milioni e 544 mila euro) di risorse derivanti dalla spending review da ripianare in 10 anni e un disavanzo tecnico (3 milioni 823 mila euro), da ripianare nei prossimi trent’anni.

“Un grande risultato convalidato in ultima istanza dalla Corte dei Conti, ma ottenuto grazie alle professionalità che hanno seguito da vicino il lavoro contabile per rimettere in sesto il bilancio – spiega Antonelli – come la dottoressa Antonella Guarino, Segretario Generale, la dottoressa Rosella Barneschi, ex Dirigente del settore Risorse Finanziarie, Marco Riganti, ex Consigliere Provinciale con delega al bilancio, la dottoressa Maria Teresa Marino, ex Dirigente del settore Risorse Finanziarie e i funzionari del Settore Finanze e Bilancio. Un esito importante che è stato possibile raggiungere anche grazie al lavoro e all’impegno di tutto l’Ente, che ha affrontato uno sforzo enorme in termini di riduzione delle risorse, rimanendo sempre concentrato sulla soddisfazione delle esigenze dei Cittadini. Un risultato importante che rilancerà l’Ente, il quale potrà di nuovo investire a vantaggio di tutti i Comuni”.

Inoltre, l’approvazione del piano di rientro consentirà di rivedere il piano delle assunzioni in Provincia. Nuove assunzioni significano permettere il turnover del personale o implementare l’attuale organico. Avere nuove risorse umane consente di presidiare e realizzare un maggior numero di progetti a vantaggio dei Cittadini e del Territorio.