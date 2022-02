Dopo la Regione la protesta sui parametri di calcolo della benzina in Svizzera arriva anche in Parlamento

“È inaccettabile che Regione Lombardia non possa attivare le carte che riguardano la scontistica per la benzina nelle aree di confine tra Italia e Svizzera. La motivazione è riconducibile all’ambasciata italiana a Berna e ai relativi calcoli non congrui effettuati e causa del differenziale troppo basso, che non corrisponde alla realtà. Tutto questo rappresenta un grave danno per l’economia del territorio, dei cittadini e comparto distributori”, dichiara il deputato leghista Matteo Bianchi.

Dopo la mozione di richiamo del Consiglio regionale la richiesta di chiarimento all’ambasciata arriva anche in Parlamento con un’interrogazione firmata dai deputati leghisti Matteo Bianchi, Silvana Snider ed Eugenio Zoffili.

“Chiediamo al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – spiega Bianchi – le motivazioni che impediscono all’Ambasciata d’Italia a Berna di correggere i metodi di rilevazione. Sarebbe utile poter rappresentarne più puntualmente e tempestivamente ogni scostamento rispetto a quelli praticati in Italia, al contrario di quanto si verifica attualmente, con il risultato di aver determinato l’ingiustificata sospensione dello sconto benzina decisa l’8 febbraio scorso ed esecutiva a partire dal 12 febbraio”.