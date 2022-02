La risalita della Futura si ferma di colpo a Sassuolo

La Green Warrior Sassuolo si conferma “bestia nera” della Futura Volley Giovani in questa stagione. Seconda sconfitta senza punti per le Cocche le quali, dopo aver assaporato l’altissima classifica grazie alla recente serie di vittorie, si ferma di colpo sul campo delle emiliane con un netto KO per 3-0.

Le padrone di casa regalano una prestazione notevole: ben 10 servizi vincenti, il 51% in attacco, un solo errore non forzato. Contro cifre simili la squadra di Busto Arsizio poco ha potuto: Erblira Bici ha provato a tenere le biancorosse a galla, mettendo a terra 19 palloni (top scorer dell’incontro) ma l’opposta albanese è stata l’unica ad andare in doppia cifra.

Lucchini ha provato ad alternare il sestetto, inserendo in corsa anche le varie Casillo, Bassi e Sormani (quest’ultima in seconda linea) senza però riuscire a cambiare l’andamento dell’incontro. Gardini (14) e Rasinska (13) hanno guidato la Green Warrior in attacco.

Detto questo, non si è comunque trattato di una disfatta: Busto ha perso primo e terzo set solo nelle ultime battute – a 22 e 21 – e solo in quello di mezzo ha accusato un divario pesante. Capita contro avversarie di livello e dopo una rincorsa vincente verso l’alto. La Futura avrà subito modo di rifarsi, perché mercoledì sera al PalaBorsani arriverà San Giovanni in Marignano, altra pretendente alle parti alte di un girone ora nelle mani di Brescia, seguita da Macerata, Busto e proprio dalla Omag.