La Robur et Fides continua a correre: Firenze si arrende 85-74

Prosegue il bel cammino della Robur et Fides Varese nel campionato di Serie B maschile di basket. La squadra di coach Donati ha colto la seconda vittoria consecutiva superando con un bell’85-74 la All Food-Enic Firenze e raggiungendo a quota 18 punti proprio la formazione toscana.

Un successo collettivo quello della Coelsanus, nel quale però spiccano alcune prove individuali a partire da quelle del tandem Librizzi-Virginio: i due giovani che oggi (domenica) scenderanno in campo anche a Venezia con la Serie A hanno garantito un ottimo impatto sul match del Campus. Il playmaker è stato il miglior marcatore dell’incontro con 25 punti e 9/15 dal campo, l’ala ha aggiunto 16 punti con 9 rimbalzi complessivi, fondamentali per vincere la lotta sotto i tabelloni dove Firenze aveva uno dei punti di forza (Di Pizzo 13 rimbalzi ma 40-35 Robur il conto totale).

I gialloblu hanno costruito il successo fin dalla prima frazione, con Librizzi subito bollente, scappando subito sul 23-12 e allungando sino al 42-27 della pausa lunga che ha costretto i toscani a una ripresa di rincorsa a fari spenti. La difesa della Coelsanus ha inoltre messo la museruola al temutissimo tiratore Passoni, tenuto a 7 punti con 1/7 nel tiro da lontano. Nella seconda parte del match la Robur è stata anche brava a reagire al quinto fallo prematuro di un ottimo Pilotti (10 punti e 5 rimbalzi in appena 16′ di impiego) e ha gestito molto bene il vantaggio con le giocate di Maruca (10 con 6 assist) e i lampi di Trentini.

Con questo successo si fa sempre più interessante la posizione in classifica della Coelsanus (9 vittorie e 9 sconfitte) che oltre a Firenze ha raggiunto in classifica anche la Pielle Livorno e Pavia, con quest’ultima formazione che dovrà fare visita al Campus mercoledì per il recupero di una partita saltata in precedenza per covid. Il calendario non è male: nei prossimi appuntamenti i gialloblu possono seriamente provare a lasciare una volta per tutte la zona medio-bassa della graduatoria. A patto di continuare così.