La sezione ANPI di Busto Arsizio condanna la guerra in Ucraina

La Sezione ANPI di Busto Arsizio esprime condanna per l’intervento bellico della Russia in Ucraina che colpisce uno Stato sovrano e provoca vittime innocenti.

A fronte dei tragici accadimenti in corso, risulta ancora più alto e attuale l’insegnamento della nostra Costituzione laddove afferma che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

ANPI Busto Arsizio chiede che il Governo italiano, anche nel contesto dell’ONU e dell’Unione Europea, agisca con determinazione in via diplomatica per limitare il conflitto e le sue tragiche conseguenze e perseguire anche in quello scacchiere l’obiettivo del ripristino della pace e del rispetto del diritto internazionale.