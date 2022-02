La sospensione della carta sconto benzina, i falsi invalidi e l’addio delle benedettine a Gallarate nel podcast del 9 febbraio

Le principali notizie di mercoledì 9 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

A poche settimane dalla ripartenza con il nuovo sistema della App verrà sospeso di nuovo lo sconto carburante della regione Lombardia per le zone di confine. A sancirlo è stato un decreto dell’8 febbraio che ridetermina la misura dello sconto: decreto atteso da diverse settimane, che ha sancito la sospensione di tutte le misure, anche quelle, minimali, in vigore fino ad oggi, che prevedevano uno sconto di due centesimi solo in fascia A. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 12 febbraio e si basa sulle rilevazioni inviate dall’ambasciata italiana a Berna.

Era una sorta di agenzia che lucrava su un giro di falsi invalidi: una maxi truffa ai danni dello Stato maturata a Varese dalle due “menti“ che organizzavano il servizio a beneficio di cittadini ben consapevoli di quanto stavano facendo. Ora si sono chiuse le indagini dell’inchiesta della Guardia di Finanza di Varese. Gli indagati sono 39: 27 “clienti“, le due menti del raggiro oltre a dieci medici compiacenti accusati di gonfiare le percentuali di invalidità. Inps e istituti previdenziali dello Stato sono la parte lesa.

L’incendio che ha colpito Malnate e Solbiate con Cagno ha lasciato una profonda cicatrice nella zona boschiva di confine tra i due comuni. Le fiamme si sono sviluppate su un’ampia area e a distanza di due giorni dal momento più critico che ha visto l’impiego anche di due canadair, qualche fumarola prova a ravvivarsi in zona Monte Morone, una delle più colpite. Dopo un incontro tra i due comuni è stata pubblicata un’ordinanza che vieta l’ accesso a tutti i cittadini (esclusi proprietari e operatori) all’area interessata dall’incendio boschivo. I punti di accesso alla zona saranno delimitati da cartellonistica e reti e presidiati da Polizia Locale, Protezione Civile, GEV e Carabinieri in Congedo.

Mercoledì 9 febbraio è stato l’ultimo giorno a Gallarate delle sorelle benedettine, le monache di clausura che si prendevano cura anche della chiesa di San Francesco, in piazza Risorgimento. Una presenza discreta eppure avvertita da molti e a molti cara, nella storia recente della città. Oggi sono solo cinque le consorelle che vivono nelle inaccessibili stanze del monastero. A poche ore dalla partenza, le benedettine hanno voluto anche fare un dono alla città: un quadro del 1985 di Silvio Zanella, che riproduce la Cena in Emmaus consegnato nelle mani dell’assessore Claudia Mazzettie di Emma Zanella, direttrice del Museo Maga

