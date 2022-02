La Sovrintendenza mette il vincolo su Cascina Malpensa, origine dell’aeroporto

La Sovrintenenza ai beni culturali mette il vincolo a Cascina Malpensa, primo nucleo da cui nacque l’aeroporto di Milano Malpensa, a inizio Novecento.

Una tutela che era stata sollecitata da più parti dal territorio, per salvaguardare l’edificio. Che è anche un pregevole esempio di cascina lombarda a corte chiusa, per quanto rimaneggiata, ma soprattutto rappresenta il primo “seme” da cui nacque l’attività aviatoria in Italia.

Il vincolo era stato richiesto perché il Masterplan 2035 per lo sviluppo dell’aeroporto di Malpensa prevede (nella attuale redazione inviata al Ministero dell’Ambiente) anche la demolizione della cascina per far posto a nuovi piazzali.

La sovrintendenza ha però ora imposto uno stop, mettendo nero su bianco l’interesse culturale “dell’immobile denominato Cascina Malpensa detta anche Cascina Radetzky, sito in Somma Lombardo, via Case Nuove, che rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela”.

I sindaci del territorio hanno anche presentato una contro-proposta al Masterplan che individuava come soluzione migliore lo “scenario 4”, con l’uso dell’area di espansione cargo verso Nord, ma tutelando la presenza della cascina, come si vede nell’immagine sottostante.

La cascina Malpensa è indicata con colore arancione

La cascina oggi è territorio dedicato alle forze dell’ordine, nell’ambito dell’aeroporto.

La storia di Cascina Malpensa e del suo legame con l’aviazione

Il legame tra la brighiera della Malpensa e l’attuale funzione aeronautica è vecchio di oltre un secolo. È legato alla figura di Gianni Caproni, da Trento, qui approdato per ragioni “nazionali”: suddito trentino dell’impero austro-ungarico, ma animato da sentimenti italiani, appassionato della nascente aviazione, Caproni intendeva far volare il primo aereo su territorio italiano.

Malpensa ai tempi in cui era sede di reparti di cavalleria: la briughiera, con le sue ampie distese, il terreno poco produttivo e i dislivelli, era terreno ideale per l’addestramento dei reparti a cavallo

Grazie alla segnalazione di un compagno di studi, Caproni trovò nella brughiera di Malpensa un territorio adatto, con ampie superfici aperte e non coltivate, giacché la brughiera era in gran parte improduttiva e coperta di brugo. Sottoposto in parte a servitù militare, era anche un territorio dove Caproni poteva ottenere attenzione per un progetto – l’aereo – di valenza militare.

Il 27 Maggio 1910 decollò per la prima volta nella piana della Malpensa il biplano Caproni CA1. Cascina Malpensa divenne poi sede di un distaccamento aviatorio della Brigata Specialisti Genio, le cui prime sperimentazioni erano iniziate sul campo volo di Centocelle a Roma (oggi scomparso e divenuto parco).

Caproni avviò poi il suo stabilimento poco distante (i padiglioni cresciuti per un trentennio sono oggi sede di Volandia). Cascina Malpensa divenne sede del 26° Gruppo bombardamento, mentre il baricentro dell’attività aeronautica si spostò più a Sud, con la creazione del Campo della Promessa, sui territorio di Castano Primo e Lonate Pozzolo, sede di reparti da bombardamento e da caccia.

Nel Dopoguerra il Campo della Promessa ha visto cessare l’attività aviatoria, mentre Malpensa dal 1948 prese a dare il nome all’aeroporto di Busto Arsizio, poi acquisito dal Comune di Milano e divenuto scalo intercontinentale prima e poi, dal 1999, principale scalo milanese, pur in coabitazione con Linate e Orio al Serio.