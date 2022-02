La storia di Irina, ucraina a Busto Arsizio: “Ho paura che la guerra porti via i miei cari”

Irina Galychanska guarda da questa mattina nervosamente lo schermo del telefonino, in cerca di notizie sulla situazione nel suo Paese, l’Ucraina, che da questa mattina è sotto attacco dell’esercito russo da ogni lato.

Vive a Busto Arsizio da oltre 15 anni ed è sposata con Emil Alexa Moldovan, rumeno. Entrambi lavorano e qui sono riusciti a costruirsi un futuro. Insieme ai loro figli stanno vivendo da giorni l’angoscia della guerra che si avvicinava giorno dopo giorno, fino a scoppiare con tutta la sua crudeltà: «Lì c’è una parte della mia famiglia. Ci sentiamo ogni mezz’ora e non riusciamo a smettere di piangere per la paura che qualcuno di loro possa perdere la vita in questa situazione» – raccontano.

Il cugino e la sorella stanno cercando di scappare dalla zona di Chotyn con i loro figli verso la Romania, il confine più vicino a circa 100 km dalla loro città: «Alcuni di loro non hanno il passaporto e per il momento non possono uscire dall’Ucraina – raccontano – la zona è ancora abbastanza tranquilla ma la paura è tanta. Il marito di mia sorella lavora per l’esercito ed è stato trasferito in zona di guerra».

Le due figlie di Irina ed Emil hanno 10 e 12 anni, l’anno scorso sono stati in vacanza in Ucraina e sono affezionati ai loro cugini: «Mi chiedono continuamente di andare a prenderli e sarei partito questa sera se non mi avessero detto che non li avrebbero fatti passare in Romania» – racconta Emil.

Irina ed Emil sono convinti che Putin non abbia nessuna intenzione di trattare con l’Occidente e che il suo piano sia quello di passare alla storia «come quello che ha ricomposto l’impero sovietico. A lui degli altri leader che lo invitano alla diplomazia, non frega nulla».