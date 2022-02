La tripletta di Dionisi: all’esordio in Serie A vince in casa di Juve, Milan e Inter

Non c’è due senza tre. E così, dopo aver espugnato prima lo Juventus Stadium e poi il “Meazza” colorato di rossonero, il Sassuolo ha fatto tris andando a vincere ancora a San Siro, questa volta contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter.

Per qualsiasi allenatore sarebbe un risultato di grandissimo valore nel corso della stagione, a maggior ragione se il tecnico è al primo anno in Serie A. E invece Alessio Dionisi, toscano di nascita ma varesino di adozione, è riuscito a infilare questa tripletta che vale ben di più dei 9 punti in classifica conquistati.

Il 27 ottobre 2021 la prima “impresa”: vittoria 2-1 allo Juventus Stadium con il gol in pieno recupero di Maxime Lopez.

Il 28 novembre è stata la volta del Milan, sconfitto 3-1 grazie alla rete di Scamacca, l’autorete di Kjaer e il sigillo di Berardi.

Ieri – domenica 20 febbraio – il “trittico” si è completato, sempre al “Meazza”, contro l’Inter. Reti di Raspadori e Scamacca per un 2-0 che certifica la bontà del progetto Sassuolo, ma anche le doti dell’allenatore.

Anche i numeri parlano chiaro: nel passato solo in altre tre occasioni una squadra era riuscita a vincere in casa delle tre squadre più titolate d’Italia: la Fiorentina nel 55/56, Torino – il Grando Toro – e Vicenza nella stagione 46/47.

Dionisi va quindi ad affiancare il suo nome ad allenatori che hanno fatto la storia del calcio come Piero Spinato, Luigi Ferrero e Fulvio Bernardini. Non male, mister!