La Unet Busto vuole tornare a vincere. Ma il recupero con Cuneo nasconde insidie

Mercoledì 16 febbraio, alle 20.30, le luci della e-work Arena di Busto Arsizio si accendono sul recupero dell’ultima giornata di andata tra la Uyba e la Bosca S. Bernardo di Cuneo. Dopo la doppia sconfitta contro Scandicci e Conegliano, Stevanovic e compagne tornano in campo per scuotere la classifica e conquistare tre punti importanti per tenere la scia del quarto posto.

Nonostante la sconfitta di domenica contro Novara, il team allenato da coach Pistola (ex Legnano) arriva da un buon periodo di forma, durante il quale è riuscito a strappare un punto a Scandicci e a vincere in modo netto contro Firenze e Vallefoglia. Attualmente le piemontesi sono a quota 25 punti in classifica, 10 in meno delle bustocche ma con un’altra partita da recuperare. La zona playoff, quindi, è decisamente alla loro portata.

Niente problemi di formazione per coach Musso che dovrebbe schierare il sestetto titolare composto dalla palleggiatrice Pouter, in diagonale con Mingardi; al centro Stevanovic e Olivotto, in attacco Gray e Bosetti e a difendere il campo il libero Zannoni. Dall’altra parte della rete dovrebbero essere schierate la regista Signorile, in coppia con Gicquel; al centro Squarcini e Stufi, in attacco Degradi e Jasper; Spirito sarà invece il libero. Ben tre quindi le ex di turno nella formazione iniziale di Pistola.

A presentare la gara, coach Marco Musso, che sottolinea il valore di Cuneo e la necessità di tenere alta la concentrazione: «La partita contro Cuneo mette in palio punti pesanti che dobbiamo a tutti i costi trovare la maniera di portare a casa. La Bosca San Bernardo sta facendo uno dei percorsi più continui in campionato, al di là delle primissime in classifica. Ha una rosa completa e sta impiegando tutte le sue giocatrici: è una squadra che inizia ad essere più di prima che di seconda fascia».

A2 – FUTURA OSPITE DI BRESCIA – Recupero anche per la Futura Volley nel torneo di Serie A2 e prova molto dura per le giocatrici di coach Lucchini. Le biancorosse scenderanno in campo a Montichiari (20,30) contro la Millennium Brescia, attuale capolista del Girone A. Busto arriva da un momento difficile con un solo punto in tre partite e ha necessità di difendere la quarta posizione in classifica.

Unet e-work Busto Arsizio – Bosca San Bernardo Cuneo Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Cuneo: 1 Kuznetsova, 2 Degradi, 4 Squarcini, 6 Giovannini, 7 Zanette, 9 Agrifoglio, 11 Gicquel, 13 Signorile, 16 Caruso, 18 Jasper, 20 Gay (L), 22 Stufi. All. Pistola.

La classifica: Monza 43 (14-4); Conegliano 40 (14-2); Scandicci 40 (14-4); Novara 37 (13-2); BUSTO ARSIZIO 35 (11-7); Chieri 28 (10-6); Cuneo 25 (8-9); Firenze 23 (8-7); Casalmaggiore 16 (5-13); Roma 15 (6-11); Vallefoglia 15 (5-12); Bergamo 13 (4-12); Perugia 11 (3-12); Trentino 10 (2-16). *Punti (Vinte-Perse)