La Uyba non si vuole fermare: a Scandicci è sfida d’altissima quota

E’ una sfida al vertice e per il vertice, quella che andrà in scena a Scandicci domenica 6 febbraio, alle 17.00, tra le padrone di casa della Savino del Bene e la Unet e-work Busto Arsizio. Al netto delle partite da recuperare, Busto si trova infatti a -2 in classifica dalle toscane e una vittoria significherebbe il sorpasso e addirittura potrebbe proiettare le farfalle in vetta anche se ovviamente ci sono diverse partite da recuperare, con le quali Conegliano e Novara dovrebbero rimettersi davanti al gruppo.

Sarà una partita decisamente impegnativa per Stevanovic e compagne che troveranno ad attenderle un roster importante, che può vantare la regia di Malinov in diagonale con Lippman, le centrali Correa e Alberti, le schiacciatrici Natalia e Pietrini e la fuoriclasse Castillo, libero. Coach Barbolini avrà anche a disposizione, in panchina, la talentuosa Ekaterina Antropova e l’azzurra Sorokaite (sorella di quel Paulius Sorokas, cestista della Openjobmetis Varese) che ha chiuso l’esperienza con Il Bisonte Firenze e che è arrivata a Scandicci per vincere.

Nessun problema di formazione per coach Musso, fresco del rinnovo del suo contratto con la Uyba. Le biancorosse stanno dimostrando di essere in un buon periodo di forma e stanno alzando l’asticella, partita dopo partita, dimostrando di essere una delle formazioni a potersi contendere la vetta della classifica. I successi su Vallefoglia, Perugia e Chieri hanno rilanciato l’azione delle Farfalle che si sono ritrovate a sgomitare ai piani altissimi. E la vittoria di inizio anno in Coppa Italia proprio su Scandicci (in trasferta nei quarti di finale) ha dato nuove certezze a Bosetti e socie.

E’ la centrale Rossella Olivotto a tenere alta l’attenzione sulla partita di domenica: «Siamo in un buon periodo di forma: l’uscita prematura dalla Cev Cup ci ha dato la possibilità di allenarci con continuità e credo che i risultati si stiano vedendo. Con Scandicci è sempre sfida alla pari, sia l’anno scorso che quest’anno abbiamo assistito sempre a scontri davvero combattuti. Detto questo andiamo lì convinte di fare bene, io per prima ho molta voglia di scendere in campo visto che in Coppa Italia ho potuto solo tifare da casa. So che ci saranno i nostri tifosi da Busto Arsizio a sostenerci e questo per noi rappresenta un grande stimolo a fare ancora meglio: cercheremo di ripagarli come meritano».

Savino del Bene Scandicci – Unet e-work Busto Arsizio Scandicci: 1 Angeloni, 2 Alberti, 3 Silva Correa, 4 Moschettoni, 5 Malinov, 6 Napodano, 7 Pietrini, 9 Lubian, 10 Silio, 11 Lippmann, 16 Bartolini, 17 Antropova, 19 Sorokaite, 24 Castillo (L). All. Barbolini.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Il programma (4a di ritorno) – Il Bisonte Firenze – Acqua & Sapone Roma Volley Club; Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara; Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio; Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino; Volley Bergamo 1991 – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Bosca S.Bernardo Cuneo; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza.

Classifica – Conegliano***, Scandicci*, Monza* 37; BUSTO ARSIZIO* 35; Novara*** 31; Chieri*** 25; Cuneo** 22; Firenze**** 20; Castelmaggiore* 13; Vallefoglia** 12; Perugia*** 11; Roma**, Trentino* 10; Bergamo *** 9.

Nota. Ogni * una partita in meno.