La Uyba si tiene stretto il suo coach: rinnovo biennale per Marco Musso

La Uyba Volley e coach Marco Musso continueranno a camminare insieme. La società di Busto Arsizio, nel pieno della stagione in corso, ha annunciato all’alba di oggi (giovedì 3 febbraio) il rinnovo di contratto all’allenatore piemontese, un biennale che blinda la panchina biancorossa fino al giugno del 2024.

Una mossa decisa e convinta da parte del club del presidente Giuseppe Pirola, soddisfatto del lavoro svolto dal 35enne tecnico di Chieri, a Busto fin dall’ormai lontano 2008 ma divenuto capo allenatore nel corso della passata stagione a dicembre 2020. Un’annata – quella passata – in cui la Unet E-Work aveva raggiunto la semifinale in Champions League e il quarto posto nella stagione regolare nella Serie A1 italiana.

Risultati importanti per una formazione che pur restando nella “prima metà” del campionato tricolore non ha le disponibilità finanziarie delle 2-3 corazzate principali e per questo motivo deve fare ricorso al fiuto sul mercato e alle qualità tecniche tattiche di staff e giocatrici per restare a livello delle migliori. Obiettivo che Busto continua a raggiungere superando qualche “colpo di tosse” (come la rapida eliminazione dalla CEV di quest’anno) e frequentando i piani alti come il quarto posto attuale e le recenti Final Four di Coppa Italia.

Musso è anche uno dei pochi “semprepresenti” nella storia vincente della Uyba perché da componente dello staff (prima scout e poi assistente) ha partecipato a tutti i trionfi biancorossi come lo scudetto 2012, la Coppa Italia, la Supercoppa e le tre CEV messe in bacheca dalle Farfalle.

«Marco è la nostra sicurezza per il futuro – spiega il presidente Pirola – è cresciuto insieme a noi ed è esploso al momento giusto; se qualcuno poteva dubitare delle sue qualità e attribuire alla fortuna gli incredibili risultati della scorsa stagione, credo che in questa prima metà del 2021/22 si sia dovuto ampiamente ricredere. Musso si conferma capace di tirare sempre fuori il meglio dalle sue atlete e nonostante la giovane età si dimostra sempre molto ponderato nelle sue scelte. È anche molto amato dai tifosi che lo sentono uno di loro e questo credo sia un ulteriore plus. Non si tratta di una riconferma scontata: quanto di buono fatto negli anni fa sì che il mercato guardi anche a lui. Lo ringrazio dunque per aver accettato di proseguire la sua storia insieme a noi».

L’allenatore riconfermato prosegue: «Ci eravamo detti che attorno a Natale avremmo iniziato a parlare di futuro e così è stato. Non ho pensato due volte ad accettare la proposta del presidente Pirola, sono sicuro che la UYBA sia sempre la società migliore in cui lavorare e in cui crescere. Sento che sto crescendo, e con me la squadra. C’è un rapporto di totale fiducia da una parte e dall’altra, per cui sono orgogliosissimo di continuare il mio percorso qui e provare ancora una volta a ripagare società e tifosi».