La “Via Lattea” di Malnate continua a crescere: inaugurato il Baby Pit-Stop all’ex Umberto I

Continua a crescere a Malnate quella che è stata definita la “Via Lattea”, ovvero la galassia di postazioni baby pit-stop per i piccolo malnatesi che mette a disposizioni di genitori e nonni un posto comodo e fornito di tutto il necessario per allattare o cambiare i bambini.

Questa mattina – sabato 19 febbraio – c’è stato il taglio del nastro del nuovo punto all’interno della scuola dell’infanzia ex Umberto I di via I Maggio, a pochi metri da piazza Libertà.

A fare gli onori di casa è stata Laura Damiani, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della scuola : «Esprimo grande soddisfazione per l’evento di oggi, come presidente e a nome del direttivo, dei docenti e di tutto il personale, oltre che dell’associazione genitori di questa scuola. Per la nostra scuola questa inaugurazione rappresenta una tappa importante e anche una conferma di quello che è stato il cammino e la mission dell’istituto che da oltre un secolo ha come obiettivo il benessere e la cura dei bambini. L’apertura di questa scuola a un’esigenza primaria come può essere l’allattamento o il cambio del pannolino, dimostra la voglia di dare una risposta a un bisogno concreto. Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto aprendo le nostre porte».

Il sindaco Irene Bellifemine: «Il patto educativo ha portato a una crescita della comunità perché c’è sempre stata un’attenzione particolare verso il mondo dei bambini e della genitorialità. L’intento è stato quello di mirare ad obiettivi più alti per l’educazione dei più piccoli. Oggi siamo qui per un cammino in comune e l’inaugurazione di questo pit-stop mi riempie d’orgoglio. L’Unicef sta bene che negli anni abbiamo istituito la “Via Lattea” con i diversi punti a favore dei più piccoli. Spero che prossimamente ne apriranno altri».

La presidente regionale di Unicef Manuela Bovolenta: «La prima cosa che devo dire è “grazie”, ma lo faccio a nome di tutti quelli che ne usufruiranno. L’allattamento al seno ha tanti aspetti importanti, anche di livello economico. È importantissimo quello che è stato fatto, all’interno di un progetto internazionale portato avanti da Unicef assieme ad altri progetti».

Consuelo Di Nanni, coordinatrice didattica della scuola: «È stato un lavoro di team perché sono entrate in gioco tante personalità, dall’associazione genitori a chi si è reso disponibile per imbiancare o portare gli scatoloni. Sono molto felice soprattutto del fatto che il nostro pit-stop sarà aperto a orario continuativo dalle 7.30 di mattino alle 18 di sera»