La zona di Pianbosco a Venegono finalmente connessa: è attiva la stazione radio Fwa

Una buona notizia per i residenti di Pianbosco che da mesi lottano per avere una connessione accettabile con tutti i mezzi possibili, dalle petizioni ai canali ufficiali e persino con dei fumetti.

«Da oggi è attiva una stazione radio che permette la copertura della nostra zona non servita dalla fibra – dice Massimo Castelli, che si è impegnato in prima persona per tutte le famiglie della zona residenziale immersa nel bosco – Il dottor Alessandro Bordonaro del Consiglio regionale della Lombardia, della segreteria della vice presidente Francesca Brianza, mi ha chiamato per la questione della connessione fibra ottica. Anziché dalla fibra ottica saremo serviti dal nuovo sistema innovativo che eroga il servizio Fwa, servizio wireless che consente una connessione a banda ultra larga con performance di 30Mbpps per utente che dovrebbe funzionare meglio della fibra ottica. Testeremo il sistema e se non darà i risultati sperati, il dottor Bordonaro ci assicura che ritorneremo alla carica».