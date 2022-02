L’amore fa schifo, ma la morte di più: a Busto Arsizio una nuova versione di “Romeo e Giulietta”

“L’amore fa schifo, ma la morte di più. Molto di più. Almeno da vivo puoi morire d’amore”. E’ questa la singolare chiave di lettura dello spettacolo “Romeo e Giulietta“, una nuova, spericolata e lieve versione dell’opera più famosa di William Shakespeare che andrà in scena sabato 26 febbraio alle 21 l Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio.

A proporla – in uno spettacolo cantato, ballato e saltato – Beppe Salmetti e Simone Tangolo (che cura anche le musiche), con la regia di Cecilia Ligorio.

Sul palco si racconta com’è diventato Romeo oggi e come risponde al suo amore Giulietta, ma soprattutto grazie all’ausilio della musica si canta di tanti altri personaggi lasciati in disparte. In scena troviamo due attori, due amici, due persone innamorate, due amanti che cercano capirne qualcosa dell’amore.

Biglietti 12 euro (10 ridotto) e prenotazioni via mail a: prenotazioni@viandantiteatranti.it