L’analisi del raddoppio della bolletta degli italiani: in un anno elettricità +131% e gas +94%

Pur con gli interventi straordinari da parte del Governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse).

È questa cruda analisi che l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha illustrato durante un’audizione al Senato, spiegando che quello che è successo alle bollette degli italiani è diretta conseguenza “dell’impennata dei prezzi all’ingrosso dell’energia nel 2021 – fra gennaio e dicembre i prezzi medi mensili dei mercati all’ingrosso hanno registrato un aumento di quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del 400% circa per l’energia elettrica – che si è riflessa sui prezzi di vendita nel nostro Paese a partire dal secondo semestre 2021”.

Quali sono le cause

Nella sua analisi Arera spiega che “in accordo con i principali analisti internazionali, la Commissione europea individua le principali cause del deciso rialzo dei prezzi energetici in Europa nell’aumento della domanda mondiale di energia connesso alla ripresa post pandemica, nonché nello squilibrio tra domanda e offerta nel mercato globale del gas naturale – da cui dipendono circa un quarto dei consumi energetici europei – e infine nell’incremento del prezzo della CO2, raddoppiato nei primi 9 mesi del 2021 ed oggi pari a quasi tre volte i livelli di inizio 2021″.

