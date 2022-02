L’Asst Sette Laghi riduce a 14.000 gli slot settimanali della campagna vaccinale

Coinvolta la maggior parte della popolazione, con quasi sei milioni e mezzo di lombardi vaccinati con la terza dose, la campagna vaccinale in Lombardia rallenta.

In particolare, l’Asst Sette Laghi comunica che dal 7 al 28 febbraio, nel rispetto delle indicazioni di Regione Lombardia e ATS Insubria, ogni settimana saranno disponibili oltre 14mila posti, così distribuiti:

• le sedi di Tradate e di Angera saranno attive dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (con chiusura il sabato e la domenica).

• il Centro Vaccinale al Punto Prelievi Santa Maria dell’ospedale di Varese sarà chiuso e le vaccinazioni pediatriche saranno somministrate nella sede delle Aule di Formazione, con linee dedicate, il sabato e la domenica dalle ore 08.00 alle 20.00 e dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 20.00.

• per la vaccinazione adulti, le Aule di Formazione e l’HUB di Rancio Valcuvia saranno aperti dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sette giorni su sette.

• il centro dell’Esselunga di Masnago resta in funzione dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 20.00.

La curva epidemica è in fase di rallentamento e anche negli ospedali allenta la pressione sulle corsie.

Il nuovo dato odierno, per esempio, prevede che nei due ospedali dell’Asst Sette Laghi ci siano ricoverate 253 persone, in netto calo rispetto ai 279 di lunedì scorso.

Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 7 persone ma ne sono state dimesse 14, con un saldo di meno 7 pazienti covid. Scendono i degenti anche in terapia intensiva che da 20 sono attualmente 16 mentre nei reparti per acuti ci sono 120 ricoverati e 45 sono nei subacuti. 46 i letti occupati nel reparto polispecialistico dove sono seguiti i degenti “con covid”. Sono 622 i ricoverati negli altri reparti “covid free” dell’azienda ospedaliera.