L’astrofotografo del Gat di Tradate cattura la stella che lavora per il super telescopio della Nasa

Capita a volte, nella vita di tutti i giorni, che un personaggio prima completamente anonimo acquisisca improvvisamente fama ed importanza. Questa eventualità, seppur molto raramente, può capitare anche nel cielo. E la dimostrazione sta nell’anonima stella HD84406 situata appena fuori del grande quadrato dell’ Orsa Maggiore.

HD84406 essendo di magnitudine=6,7 non è visibile ad occhio nudo ma è immediatamente individuabile con un normale binocolo e facilmente fotografabile con una semplice camera digitale. Si trova a ‘soli’ 260 anni luce di distanza, ha una temperatura un po’ inferiore a quella del Sole (5500°C), un diametro 4,4 volte maggiore ed una luminosità 11 volte superiore.

La notorietà improvvisa di HD84406 è dovuta al fatto che da questa stella dipende sostanzialmente il successo del JWST (il James Webb Space Telescope), il telescopio di 6,5 metri più importante ( e più costoso !) di sempre, che la NASA ha inviato lo scorso mese dalle parti del punto di Lagrange L2, a 1,5 milioni di km dalla Terra. Siccome JWST ha uno specchio composto da 18 segmenti esagonali interdipendenti, era necessario scegliere una stella sulla quale allineare e sincronizzare i 18 esagoni, con un lavoro delicatissimo che durerà almeno un paio di mesi. Ebbene la NASA ha scelto proprio HD84406 per l’indispensabile allineamento delle ottiche del super-telescopio perché è una stella sempre costantemente visibile (essendo poco lontano dal polo Nord), stabile come luminosità ed anche abbastanza ‘isolata’ (ossia esente da stelle prospetticamente vicine che potrebbero mandare in confusione le ottiche del JWST).

L’operazione di allineamento è iniziata da un paio di settimane, e proprio due giorni fa la NASA ha divulgato una incredibile immagine nella quale la luce di HD84406 riflessa da uno degli esagoni del JWST ha permesso di realizzare un selfie dello specchio segmentato dell’intero telescopio. Un evento estremamente suggestivo che ha stimolato anche gli astrofili di ogni continente a guardare lassù nell’ Orsa Maggiore, alla ricerca di questa stellina che, da anonima, è diventata una delle più importanti di tutto il cielo.

Il soggetto ha attratto immediatamente anche l’attenzione di una moltitudine di membri del GAT di Tradate, tra cui Paolo Bardelli, uno degli astrofotografi più prolifici del gruppo tradatese. Paolo B. ha ripreso più volte con un tele da 200 mm la regione di HD84406, grazie al cielo reso limpidissimo dal vento dei giorni scorsi: la stellina è stata immediatamente immortalata, mostrando la sua inconfondibile colorazione giallo-arancio. Non è invece possibile, da Terra, vedere direttamente il JWST, essendo un oggetto delle dimensioni di un campo da tennis situato sul punto L2 a 1,5 milioni di km di distanza. E’ però possibile individuare la posizione geometrica di L2: basta guardare un paio di gradi al di sopra della visibilissima stella Procione, nel Cane Minore, una ventina di gradi alla sinistra della costellazione di Orione.