A Laveno, Cittiglio, Caravate, Leggiuno e Sangiano si puliscono strade e boschi, insieme

È in programma per sabato 19 febbraio il secondo appuntamento del 2022 con le “Giornate ecologiche mensili” che coinvolge i comune di Laveno, Cittiglio, Caravate, Leggiuno e Sangiano.

Dopo la pulizia e la raccolta di rifiuti abbandonati su un tratto di pista ciclabile fra Laveno e Cittiglio effettuata nel mese di gennaio, torna l’iniziativa nata dall’amministrazione di Laveno e allargata ai territorio circostanti. L’invito a partecipare è rivolto a tutti. Saranno presenti anche i volontari del collettivo Strade Pulite e del Gruppo Ecologico Caravate.

L’appuntamento è fissato alle ore 14 nei seguenti luoghi di ritrovo:

– Laveno Mombello: Parco Gaggetto, in prossimità della casetta di legno;

– Cittiglio e Caravate: via Fabio Filzi, sul retro della stazione FNM;

– Leggiuno: piazza Marconi;

– Sangiano: Villa Fantoni, via Besozzi.

Per partecipare sono richiesti guanti da lavoro e gilet ad alta visibilità.