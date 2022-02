A Laveno Mombello cartelli contro chi non usa il guinzaglio e non raccoglie le deiezioni dei cani

Dopo Cittiglio, anche Laveno Mombello installerà dei cartelli per sensibilizzare i proprietari dei cani a lasciare le strade pulite e non solo. “Chi ama il suo cane non sporca strade ed aree pubbliche, usa il guinzaglio, raccoglie le deiezioni e le butta nel cestino”, si legge sui cartelli informativi rivolti alla cittadinanza che nei prossimi giorni verranno installati in alcune zone del paese.

Sopra sono scritte anche le possibili multe per coloro che non puliscono dopo il passaggio dei loro amici a quattro zampe e per coloro che non utilizzano il guinzaglio: da 50 a 300 euro. Una vera e propria campagna verso tutti coloro che frequentano il paese sul Lago Maggiore: «Quello che ci interessa è sensibilizzare i cittadini al tema, al di là della sanzione amministrativa. I cartelli verranno installati nei punti più fruiti del territorio», spiega Fabio Bardelli, assessore ai Lavori Pubblici del Comune.