A Laveno Mombello scuola, palestra e centro tamponi rimarranno chiusi martedì

Le forti raffiche di vento che nella giornata di oggi hanno investito gran parte della Lombardia hanno colpito nuovamente il territorio di Laveno Mombello, causando gravi danni alla Scuola Primaria di via XXV Aprile con lo scoperchiamento di una parte della copertura in lamiera dell’edificio scolastico (leggi qui). Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco delle stazioni di Varese e di Ispra, con l’aiuto di alcuni volontari della Protezione Civile del Comune di Laveno Mombello, i tecnici comunali e gli agenti della Polizia Locale.

«Per fortuna nessun pericolo per gli alunni presenti – ha commetato il Sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino – che hanno potuto proseguire le attività didattiche in sicurezza, con il solo allontanamento dalle finestre dei bambini di tre classi durante l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione della copertura parzialmente divelta dal vento».

I tecnici presenti hanno infatti verificato che eventuali situazioni di pericolo avrebbero potuto interessare solo l’esterno della scuola, in caso di caduta a terra di ulteriori parti del tetto a seguito di un’improvvisa raffica di vento. Per questo motivo il sindaco Santagostino e il Dirigente Scolastico Fabio Giovanetti hanno disposto che i genitori attendessero in via Molinetto i bambini, accompagnati dagli insegnanti e dai volontari della Protezione Civile di Laveno Mombello.

Domani, martedì 8 febbraio, le attività didattiche sono state sospese per poter eseguire i lavori di messa in sicurezza della copertura. Sospese anche le attività delle associazioni sportive che utilizzano la palestra di via XXV Aprile e il campo sportivo, anche queste almeno sino all’8 febbraio. Via Pradaccio, che costeggia la scuola, è stata chiusa al traffico e ai residenti è stato comunicato di non uscire da casa con vento forte e limitare al massimo gli spostamenti.

A cascata, i danni del vento hanno però investito nuovamente la tensostruttura che ospita il Centro tamponi di ATS che, dopo i danni subiti dalle raffiche del 4 febbraio, avrebbe dovuto riaprire proprio questa mattina. Le prenotazioni di oggi sono state prontamente dirottate al Centro tamponi di Viale Borri a Varese.

Purtroppo, visti gli ingenti danni arrecati a tutte le strutture del Centro tamponi di Laveno Mombello, ATS e Comune stanno valutando se procedere con la riapertura della struttura temporanea di XXV Aprile.