Lavoratori Emerson di Rescaldina in sciopero: «Non vogliamo l’elemosina, ma difendere il posto di lavoro»

«Non vogliamo l’elemosina, ma difendere il nostro posto di lavoro. Questo sito produttivo deve essere reindustrializzato». A chiederlo sono i lavoratori della ex Raimondi, attuale Emerson di Rescaldina, che questa mattina (11 febbraio) hanno scioperato contro la chiusura decisione dell’azienda di chiudere entro la fine del 2022. La multinazionale, infatti, (la sera dell’8 febbraio) ha annunciato di voler interrompere le attività produttive nel sito rescaldinese a discapito di 125 dipendenti.

«Riteniamo questa scelta sbagliata – afferma Del Duca della Fiom-Cgil Ticino Olona -. Dopo anni di sacrifici e richieste ai lavoratori non si può chiudere una realtà così importante: la situazione è preoccupante. Il futuro è a rischio anche per tutto l’indotto. Chiediamo che la proprietà assicuri ai lavoratori continuità produttiva. Vogliamo tenere il nostro posto di lavoro».

Lavoratori e rappresentati sindacali di Fiom e Fim, dopo il presidio ai cancelli della fabbrica, si dirigeranno in Comune. Il sindaco Gilles Andre’ Ielo per dimostrare la vicinanza dell’Amministrazione ai lavoratori ha deciso di seguire il corteo: «La mia presenza qui non è solo un segnale vicinanza. È un modo per dire, in maniera chiara, che nei prossimi 10 mesi tutti insieme dovremo fare un percorso comune. Una volta arrivati a palazzo Comunale accoglierò una piccola delegazione per cercare di approfondire la situazione in modo tale da delineare le prossime azioni per tutelare i lavoratori».

Quella di oggi, spiegano i sindacalisti Del Duca e Barra, è la prima di una serie di iniziative sindacali: «Nei prossimi giorni organizzeremo una manifestazione a Legnano davanti al palazzo Comunale, in quanto, l’azienda si trova al confine tra Legnano e Rescaldina. Il 21 febbraio andremo a Confindustria. Dopodiché apriremo i tavoli di crisi: saremo forse i primi ad attivare questa nuova procedura».

(Seguiranno aggiornamenti)