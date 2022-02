Lavori di manutenzione a Luino nel letto del fiume Tresa

Lo conferma l’amministrazione comunale di Luino: nel letto del fiume Tresa, AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume PO) per circa un mese svolgerà dei lavori di manutenzione. Tutti gli enti interessati sono stati coinvolti e avvisati.

Sono due gli interventi previsti: la redistribuzione di tutti i materiali, come sedimenti e ghiaia, per garantire che l’acqua passi in sicurezza senza arrecare danni, e il taglio selettivo di alcuni alberi per prevenire la caduta di questi ultimi nelle acque.

Maggior tempo lo richiederà il taglio selettivo degli alberi, causa la difficoltà nell’accedere alle sponde del Tresa.