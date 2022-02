Lavori di notte sulla diramazione Gallarate Gattico: chiude la stazione di Sesto Vergiate

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di riqualifica delle pensiline di stazione, sarà completamente chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita, dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 febbraio e dalle 5:00 di sabato 26 alle 5:00 di lunedì 28 febbraio, in modalità continuativa.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.

Proseguono sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 10:00 alle 16:00 di lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 febbraio, con orario 10:00-16:00, le operazioni di potatura delle piante che richiedono la chiusura dello svincolo di Solbiate Arno, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria o di Castronno.