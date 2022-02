Lavori di potatura, chiude lo svincolo di Solbiate Arno sulla A8 Milano-Varese

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di potatura delle essenze arboree, nei giorni di lunedì 7, martedì 8, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, con orario 10:00-16:00, sarà completamente chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria o di Castronno.