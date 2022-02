Le aggressioni sugli autobus i treni del lago Maggiore e i tornei giovanili di basket nel podcast del 22 febbraio

Le principali notizie di martedì 22 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Sono due bande di giovanissimi, che fanno base in due luoghi distinti e separati, il principale incubo degli autisti della Stie. Un gruppo gravita su Gallarate e colpisce sulla linea che da Lonate Pozzolo raggiunge la città e l’altro si muove sulla linea tra Busto Arsizio e l’isis Facchinetti di Castellanza. Sono tutti giovanissimi e frequentano gli istituti superiori . L’ultimo episodio è accaduto venerdì a Lonate Pozzolo dove il gruppo di minorenni è riuscito a bloccare il mezzo e a rubare i blocchetti dei biglietti dell’autista. Più volte sono state inviate segnalazioni ai comandi di Polizia Locale di Busto, Castellanza e Gallarate ma non sempre gli interventi sono tempestivi

Novità per il trasporto ferroviario verso il Lago Maggiore, servito da ben tre diverse linee che partono da Milano. Il piano di ammodernamento della flotta, in corso da un anno e mezzo, prevede ulteriori incrementi. Nel 2022 è infatti prevista l’immissione di 68 nuovi convogli, che portano il totale di nuovi treni a 109, un quarto del totale» a livello lombardo,come ha spiegato l’amministratore delegato di Trenord Marco Piuri. Saranno i Caravaggio che effettueranno la totalità del servizio sulle linee Milano-Domodossola, linea principale, a carattere interregionale,

È stata archiviata l’inchiesta sui fondi svizzeri del presidente lombardo Attilio Fontana. Il gip di Milano ha accolto la richiesta dei pm in merito ai 5,3 milioni di euro depositati in una banca di Lugano. Il Governatore aveva dichiarato che si trattava del lascito della madre, regolarmente scudato nel 2015. Secondo gli inquirenti, invece, si trattava di evasione fiscale da qui l’inchiesta per autoriciclaggio e falso nella “volontary disclosure”.

Erano arrivati a pronunciare il fatidico sì a bordo di un elicottero. Quel volo, e l’atterraggio nell’oratorio di Azzate non erano passati inosservati, nè ai residenti né tantomeno alla Guardia di Finanza del gruppo volo di Venegono Superiore. Lunedì in tribunale si è celebrata l’udienza del processo che vede imputate due persone, il legale rappresentante della ditta che offre i voli e il pilota, a cui il pubblico ministero contesta di non avere i permessi per quei tipi di voli. Il reato contestato è di “Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo“

Salta anche quest’anno il torneo di basket “Giovani Leggende”. L’apprezzato appuntamento pasquale del settore giovanile dedicato alla categoria under 16, tornerà nel 2023 come spiegato dal Comitato Organizzatore, formato dall’associazione “Il basket siamo noi”, dai “Bugs Malnate” e dagli “Amici di Paul”. Ricordiamo però che a inizio aprile Varese ospiterà il concentramento dell’Eurolega Giovanile che metterà in palio un posto per le Final Four della massima competizione cestistica del continente.

