Le assessore di Varese sulla nuova società di Igiene Urbana: “Collaborazione, il primo tratto distintivo del nuovo servizio”

La lunga commissione congiunta ambiente/attività produttive che ha visto l’ascolto delle relazioni relative all’avvio del nuovo servizio di Igiene Urbana da parte della ditta Sangalli di Monza avvenuto nei primi giorni dell’anno, ha visto anche i primi commenti delle assessore coinvolte nel servizio.

«Il tratto distintivo di questo primo periodo è quello di una grande collaborazione tra l’amministrazione comunale e la ditta Sangalli – ha commentato Nicoletta San Martino, assessore all’ambiente – Con il direttore tecnico, Giacomo Fossati, il lavoro è già molto intenso, e in questi giorni i tavoli si susseguono. Un miglioramento rispetto al passato però credo sia già molto visibile, soprattutto rispetto agli spazzamenti, che si verificano in maggior numero in città ora: questo si si vede, con due spazzamenti al giorno nel centro città, e la pulizia settimanale approfondita settimanale dell’arco Mera, che ora ha un altro aspetto».

«Il tema della raccolta è stato un tema molto critico e importante: soprattutto negli ultimi due anni abbiamo ricevuto molte richieste in merito dalle attività produttive varesine – ha sottolineato Ivana Perusin, assessore alle attività produttive e vicesindaco, ai consiglieri riuniti – Va tenuto presente che l’operatore è cambiato all’inizio dell’anno ma fino a maggio è prevista una fase di rodaggio nel quale ci sarà un confronto con gli operatori. Il mondo del commercio è già stato coinvolto: ci siamo visti con i rappresentanti dei commercianti, che raccoglieranno le istanze dei loro associati e riporteranno alla società le principali esigenze. Dopo di loro sono previsti tavoli con i rappresentanti degli agricoltori, e delle piccole e medie imprese».