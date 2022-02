Le Civiche Raccolte ricordano Giornata Mondiale delle Donne e delle Ragazze

Le Civiche Raccolte d’arte di Palazzo Cicogna ricordano la Giornata Mondiale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza che si celebra ogni anno l’11 febbraio.

Questa giornata è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2015. La giornata vuole stimolare e diffondere il pieno e paritario accesso delle donne in campo scientifico e tecnologico per il quale si usa l’acronimo STEM: science, technology, engineering and mathematics.

La giornata ha quindi l’obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione delle ragazze alla formazione e alle professioni scientifiche, eliminando i pregiudizi e gli stereotipi che rendono le carriere femminili un percorso a ostacoli.

Tra questi stereotipi vi è il ritenere che le donne siano per loro natura più portate per le materie umanistiche e che vi sia una netta contrapposizione tra queste e le materie scientifiche.

Esposta presso le Civiche Raccolte d’arte di Palazzo vi è una scultura in bronzo argentato in cui una statua dall’aspetto classico mostra, attraverso uno squarcio, un interno fatto di meccanismi e circuiti. Una contrapposizione che l’artista Filippo Montalto sembra esprimere poeticamente nell’opera “L’Elettronica Uccide la Fiaba (1988).

Montalto fu un pittore originario di Francoforte (Siracusa), vincitore di numerosi riconoscimenti e grande interprete della realtà contemporanea i cui lavori sono stati esposti in Italia e nel mondo. Da autodidatta impara le tecniche ad olio e acquerello, fino alle fusioni in bronzo, per poi studiare incisione e calcografia a Urbino. A Busto Arsizio frequentò gli studi di Angelo Bottigelli e di Umberto Montini ad Arona.

Per scoprire di più su questo e molti altri artisti è possibile visitare le Civiche Raccolte di Palazzo Cicogna da martedì a giovedì 14.30 – 18.00, Venerdì 9.30 – 13.00, 14.30 -18.00. Sabato 14.30 – 18.30 e Domenica 15.00 – 18.30. Lunedì Chiuso