“Avere lo Stato come socio” è il titolo della rubrica che la pubblicazione “Made in Varese” dedica alle imprese che pagano più imposte e in cui compaiono le prime dieci contribuenti della provincia. Sul podio al primo posto troviamo BTicino di Varese, azienda che produce interruttori elettrici e fa parte del gruppo francese Legrand, con 35 milioni e 760mila euro. Medaglia d’argento per la Novartis Farma, colosso farmaceutico con sede a Origgio, che paga 25 milioni e 658 mila euro. Medaglia di bronzo alla Cargolux Italia, compagnia aerea con sede a Vizzola Ticino, con 18 milioni e 475 mila euro.

Al quarto posto si posiziona Tigros, noto marchio della grande distribuzione del territorio che ha appena aperto il settantunesimo punto vendita, con 16 milioni e 156mila euro, mentre al quinto troviamo Industriale Chimica di Saronno con 8 milioni e 364mila euro. Sesta posizione per la Rpf, meccanica di Uboldo, con 5 milioni e 426 mila euro. A seguire: Ilva Saronno Holding, azienda di Saronno del settore alimentare, con 5 milioni e 404 mila euro, Vodafone Automotive, meccanica di Varese, con 5 milioni e 138mila euro, Atos, azienda meccanica di Sesto Calende, con 4 milioni e 989mila euro, e al decimo posto la Sandoz, azienda farmaceutica di Origgio, con 4 milioni e 928mila euro.