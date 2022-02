Le famiglie di Pianbosco ancora senza fibra, i loro disagi in un fumetto

Le stanno provando davvero tutte le 150 famiglie di Pianbosco, zona residenziale del comune di Venegono Superiore immersa nel bosco del Parco Pineta, per sollecitare l’attivazione nella fibra anche nelle loro case.

Un problema che si trascina da anni e che nonostante tutte le richieste, le istanze e le proteste, ancora nessuno è riuscito a risolvere.

Adesso, con notevole tenacia, tentano anche la strada della provocazione ironica. Lo fanno attraverso un breve e simpatico fumetto che narra le avventure di Pianbò, l’indiano cittadino.

Il povero Pianbò, dovendo comunicare all’esterno della “tenuta” di Pianbosco, le tenta tutte, dai segnali di fumo (pericolosissimi soprattutto nel bosco e in questo periodo) al tam tam (che però fa troppo rumore e sveglia i cuccioli di cinghiale), ma proprio non ce la fa. Insomma Pianbò avrebbe davvero bisogno di una connessione internet decente, stabile e magari anche potente…

«Il problema è grande per le per circa 150 famiglie che abitano a Pianbosco – dice Patriziamaria Frattini, presidente del Comitato Pianbosco per la Salvaguardia del Territorio – Si può ben immaginare il grave disagio soprattuto in questo periodo di didattica a distanza e telelavoro. Adesso vorremmo suscitare l’attenzione utilizzando una “striscia” a fumetto per accendere i riflettori su un problema vero ma con ironia».

Chissà se le disavventure dell’indiano Pianbò riusciranno laddove richieste ufficiali, pressioni sul Comune e tante altre iniziative hanno fallito. Con la speranza che anche questa volta chi di dovere non faccia… l’indiano.

Qui potete leggere il fumetto