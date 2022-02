Le giovani coppie e il ricordo del lockdown trainano il mercato immobiliare a Varese

Per il mercato immobiliare varesino la buona tendenza avviata nel 2021 continua anche durante i primi mesi del 2022. Alla crescita della domanda, si affianca anche una maggiore vivacità del mercato tra i più giovani. E nonostante l’emergenza sanitaria si sia attenuata, la pandemia spinge ancora gli acquirenti alla ricerca di abitazioni che rispondano a nuovi tipi di esigenze. C’è inoltre fiducia per la parte relativa ai restauri, dove si sentono gli effetti del Superbonus 110%.

«La crescita dell’anno precedente – spiega Maurizio Vernizzi, presidente di Anama Varese – è confermata anche nelle prime settimane del 2022. La domanda di immobili di media e alta qualità è molto forte, tanto che l’offerta non è al momento in grado di soddisfarla. La situazione è peggiore per le abitazioni di pregio minore, probabilmente perché si rivolgono a ceti sociali che hanno subito di più gli effetti della pandemia. I numeri, in ogni caso, sono molto incoraggianti».

Buone prospettive anche per quanto riguarda le compravendite tra le fasce d’età più basse. «Le agevolazioni – aggiunge Vernizzi – hanno dato una spinta al mercato immobiliare nella fascia under 36, e tanti giovani arrivano in agenzia già informati sulle misure a loro vantaggio. Il motivo principale di questo fenomeno va però cercato soprattutto nella ripresa del mercato del lavoro. Dopo le difficoltà della pandemia, molte aziende hanno cominciato di nuovo ad assumere, offrendo maggiori contratti a tempo indeterminato. Di conseguenza, un numero più alto di giovani coppie, in cui almeno un componente ha un lavoro stabile, è interessato all’acquisto di una casa».

A distanza di due anni dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la pandemia influenza ancora la domanda del mercato immobiliare. È infatti cresciuto il numero di persone interessate a case più spaziose dove ricavare spazi dedicati allo smart-working e dotate di aree all’aperto. «Nell’ultimo periodo – racconta Vernizzi – è aumentata la richiesta di quadrilocali, subito seguiti da case indipendenti e semindipendenti con spazi verdi. Abbiamo notato anche un ritorno in tendenza delle villette a schiera». Situazione favorevole anche per quanto riguarda lo svecchiamento del patrimonio immobiliare, dove si percepiscono gli effetti positivi delle agevolazioni statali.

«Il Superbonus – conclude Vernizzi – ha dato una mano e ci aspettiamo ancora buoni risultati. È però un peccato non riuscire a sfruttare questa opportunità per rivalutare i nuclei storici, mentre abbiamo sempre più periferie dormitorio con servizi scarsi e reti di trasporto poco sviluppate. In ogni caso, ci aspettiamo che una grossa parte delle risorse venga impiegata in case unifamiliari. Si coinvolgeranno invece pochi condomini, per i quali risulta più complicato accedere a questo tipo di agevolazioni».