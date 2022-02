Le nuove grotte del Lanza, Filosofarti e l’inquinamento dell’aria nel podcast del 3 febbraio

Le principali notizie di giovedì 3 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Migliorano ulteriormente i dati relativi alla quarta ondata pandemica in provincia di Varese. Ogni indicatore è in calo: i nuovi positivi dell’ultima settimana sono stati poco piu di 9000 contro gli otre 14mila della scorsa rilevazione; la percentuale di positività sui tamponi effettuati è scesa dal 22,8 al 18,5%; l’incidenza ogni 100.000 abitanti rimane sempre sopra mille ma si attesta a 1.052 contro i quasi 1600 di sette giorni fa.

Le curve epidemiche sono in discesa in tutti i distretti delle due Asst: solo in quello di Luino la curva si mantiene piatta al posto di abbassarsi, con un’incidenza sopra i 1600 casi ogni 100.000 abitanti.

Ora l’obiettivo sono le vaccinazioni : nel Varesotto sono oltre 34.000 gli over 50 ancora da raggiungere, mentre è tornato on line il form per richiedere i certificati di inizio o fine quarantena

Un’eccezionale scoperta è stata fatta nelle scorse settimane nel Parco della Valle del Lanza: le Guardie Ecologiche Volontarie del Plis hanno fatto tornare alla luce un’altra cava di molera.

A notare l’incavo nel versante, in territorio comasco tra Malnate e Cagno, è stato Marco Pizzato, coordinatore delle Gev e quindi, di diritto, scopritore della cava. Il primo a esplorarla è stato Fabio Facetti, un altro volto storico delle guardie della Valle del Lanza.

La fitta vegetazione l’ha tenuta nascosta per tutti questi anni. Circa 30 metri di lunghezza e 10 di altezza, la cava ha un laghetto all’interno che la rende unica nel suo genere.

Legambiente presenta il dossier sull’inquinamento dell’aria in Lombardia e Varese è tra i migliori: nel Varesotto i Pm10 hanno superato i valori solo in 5 giorni a gennaio.

In generale nel mese di gennaio 2022 i dati relativi all’inquinamento da polveri sottili misurati nei capoluoghi lombardi sono in decisa controtendenza rispetto al 2021: c’è infatti un peggioramento severo, di oltre il 35% di media sulle concentrazioni misurate nei capoluoghi di provincia, con dati particolarmente negativi nelle città di Monza e Milano, seguite dalle città della bassa pianura. Solo Sondrio, Varese e Lecco sono riuscite a mantenere un dato medio di qualità dell’aria all’interno dei valori richiesti dalle norme europee (40 microgrammi al metro cubo), anche se comunque mè olto superiore alla raccomandazione OMS (15 microgrammi al metro cubo)

Gallarate scalda i motori per il tradizionale festival culturale Filosofarti, che quest’anno si terrà da sabato 19 febbraio a martedì 29 marzo.

Dopo due anni di incontri in streaming a causa dell’emergenza Covid, nel 2022 gli organizzatori hanno optato per un’edizione “ibrida”, con alcuni incontri in presenza e altri online. Quest’anno il tema dei dibattiti è “Fare futuro – i testimoni della contemporaneità“.

Sono tanti i ritorni al festival dei big: dalla lectio magistralis di Umberto Galimberti sulla scuola e sull’educazione,alla lettera al padre di Massimo Cacciari, dalla riflessione sui classici di Umberto Curi e Carlo Sini e una prestigiosa new entry come Vera Gheno, sociolinguista e scrittrice. I luoghi degli incontri in presenza andranno anche oltre alla città di Gallarate come Besnate, Busto Arsizio, la villa Montevecchio di Samarate, Castellanza, Arona, Laveno, Belgirate e anche Varese

Riaprirà lunedì 7 il centro tamponi di Laveno Mombello, che era stato chiuso a causa delle forti raffiche di vento dei giorni scorsi. Ora sono in corso i lavori per riportarlo in attività. dopo che le forti raffiche di mercoledì ne hanno determinato la temporanea sospensione.

La riapertura è stata possibile anche grazie alla collaborazione della Protezione Civile Coloro che hanno un appuntamento in quella sede nelle giornate del 3 e del 4 febbraio sono stati invitati a raggiungere nello stesso orario il punto tamponi dell’Ospedale di Circolo di Varese.