Le pagelle del Varese: difesa insuperabile, davanti non arriva la stoccata

Il Varese esce sconfitto dal big match contro il Novara al “Franco Ossola”. Un 1-0 per gli azzurri che ha alimentato le proteste dei biancorossi che chiedevano un fallo di mano di Benassi nell’occasione del gol che ha deciso il match. Nel mezzo una prova positiva dei biancorossi, che hanno tenuto a bada l’attacco atomico dei novaresi, anche se davanti è mancato il guizzo per far breccia nella difesa azzurra.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Non è chiamato a parate difficili, sempre sicuro sui palloni alti in area

MAPELLI 7: Prestazione maiuscola che non lascia un pallone facile agli attaccanti del Novara

MONTICONE 7: Qualche duello fisico ruvido ma anche tanti anticipi con ottima scelta

PARPINEL 7: Il più giovane dei tre difensori ma non si nota: gara molto positiva ed ennesima attestazione di valore per lui

Minaj 6: Nel finale gioca qualche pallone ma non riesce a essere determinante

FOSCHIANI 7: Spinge sulla fascia destra per tutta la gara e dietro non soffre quasi mai

D’ORAZIO 6,5: È quasi sempre ben piazzato per intercettare. Peccato per qualche passaggio sbagliato e un paio di conclusioni da fuori che potevano portare a soluzioni migliori

Disabato 6: È l’escluso di lusso a inizio partita. Entra per dare più qualità al centrocampo ma la gara cambia in fretta e si ritrova a lottare anche contro i nervi tesi che lo porta a qualche sbaglio di troppo

PREMOLI 6,5: Da mediano puro è una diga insuperabile. In fase di possesso però si vede che non è un costruttore di gioco

TOSI 6,5: Rientro dopo l’infortunio alla mano, gioca senza paura e si fa apprezzare per un paio di belle spinte in fascia

Marcaletti 6: Entra con buon piglio e si fa notare anche con un mancino dalla lunga che passa non lontano dal palo

PIRACCINI 6: Qualche pallone giocato con la solita sagacia ma subisce anche la pressante marcatura dei novaresi

Pastore 6: Ci mette la solita passione ma oggi non trova spazi per dare sostanza

DI RENZO 6: Fa tanto lavoro per la squadra, gioca tanti palloni in avanti. Si vede troppo poco sotto porta

Cappai 6: Alla fine il suo colpo di testa rimane l’occasione migliore del Varese nel finale

MAMAH 6: Prova a innescare la sua velocità per impensierire la difesa avversaria ma spesso viene anticipato nelle intenzioni, Mano o non mano, è lui ad essere anticipato sul gol