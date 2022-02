Le pagelle del Varese: Marcaletti e Disabato, gol varesini doc

Il Varese batte 2-0 l’Imperia, ritrova la vittoria e si prende tre punti per riprendere la corsa in classifica. A decidere la gara del “Franco Ossola” sono due gol di due varesini doc come Marcaletti e Disabato. Poi però tante occasioni sbagliate e nel finale serve la super parata di Trombini per evitare guai non richiesti.

PAGELLE

TROMBINI 6,5: Non deve compiere un intervento in 90′, nel recupero sventa con una bella parata il colpo di testa di Mara

MAPELLI 6,5: Diventa quasi banale commentare le sue prestazioni, ma anche questa volta dalle sue parti non si passa

MONTICONE 6,5: Dopo l’incubo della gara di andata (gol, autogol ed espulsione), si riscatta con una prestazione di alto valore

PARPINEL 6: Non ancora perfetto, ma la condizione sembra in miglioramento

FOSCHIANI 6,5: Anche nel finale ha la forza di fare tutta la fascia. Con un po’ di lucidità in più…

CANTATORE 6,5: Solita grinta in mediana per fermare gli avversari e far ripartire l’azione

Premoli 6,5: Si piazza in mezzo al campo e si fa notare sia in interdizione, sia in avanti

D’ORAZIO 6,5: Imprescindibile per mister Rossi, non si fa notare ma è sempre nel vivo. Deve ritrovare efficacia con il tiro da fuori

MARCALETTI 7: Un gol davvero bello, che gli alza il voto. Prestazione comunque di ottima sostanza

DISABATO 6,5: Da trequartista è più libero di inserirsi e fare passaggi decisivi. Segna il raddoppio chiudendo di fatto la contesa, ma nella ripresa sbaglia il colpo del ko

Gazo 6: Nel finale ci mette polmoni e quadricipiti per evitare di lasciare troppo campo all’Imperia

PASTORE 7: Un primo tempo sontuoso, con recuperi, dribbling e falli subiti di vitale importanza, come quello che porta al gol di Marcaletti. Nella ripresa cala ma al momento è l’attaccante più in forma del Varese

Mamah 6: Alcuni strappi fanno male alla difesa ospite che non riesce a stargli dietro. Clamoroso il gol sbagliato a porta vuota

DI RENZO 6: Fa tutto bene, ma sotto porta non riesce davvero a essere un fattore. Speriamo non diventi un fardello mentale troppo pesante

Cappai 6: Ci mette voglia e corsa ma non riesce ad avere occasioni per timbrare il cartellino