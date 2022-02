Le pagelle del Varese: una marea di occasioni fallite, Disabato segna ma sbaglia il rigore

Il Varese esce a mani vuote dal “Franco Ossola”, sconfitto 2-1 dl Borgosesia al termine di una partita nata male, con il gol subito dopo 3′ e proseguita peggio. Tanti gli errori sottoporta da parte di Cappi, Minaj e Di Renzo, mentre capitan Disabato prima la riapre, poi sbaglia dagli undici metri il rigore del possibile 2-2.

LE PAGELLE

TROMBINI 5,5: Un paio di belle parate nel primo tempo ma nella ripresa si lascia scappare il tiro non irresistibile che porta al momentaneo 2-0 del Borgosesia

MAPELLI 6: Roccioso in difesa, ci mette spirito di sacrificio e chiude da attaccante aggiunto senza però trovare fortuna

MONTICONE 6: Lotta al centro della difesa sui tanti lanci del Borgosesia. Poi si innervosisce e litiga con l’arbitro rimediando anche un cartellino giallo

Cantatore 6,5: Ci mette tanta grinta, manca un po’ di lucidità nel finale quando si ritrova nei piedi un paio di palloni in area ma non riesce a calciare

PARPINEL 5,5: Gara difficile per lui, presente in fase difensiva ma con un paio di sbavature. Una di queste porta al raddoppio ospite

FOSCHIANI 6: Tanta corsa in fascia, non sempre produttiva oggi. Prestazione comunque sufficiente

GAZO 5,5: In mezzo al campo soffre la mobilità dei centrocampisti avversari, che lo fanno andare a vuoto in un paio di occasioni

D’Orazio 6: Nella ripresa dà più ordine con forza e fisico

DISABATO 6: Non vogliamo bocciarlo perché l’anima in campo ce la mette sempre e oggi gli ha permesso di sfruttare l’errore di Gilli per il gol del 2-1. Quel calcio di rigore però era fondamentale e l’errore potrebbe essere molto pesante per la stagione

TOSI 5: Fuori giri sulle prime due verticalizzazioni del Borgosesia, che alla seconda passa. Non si riprende e ne combina poche giuste

Marcaletti 6: Non tantissimo, ma qualcosa mette sul fuoco. Un paio di cross interessanti e tre discese che potevano fruttare di più

MINAJ 6: Alterna sgaloppate in fascia a errori da matita rossa, soprattutto quando deve concludere l’azione. La sua gara si riassume con lo slalom in area nel primo tempo terminato con un tiro sballato

CAPPAI 5,5: I movimenti da grande attaccante ci sono, lui è lì pronto, ma la palla proprio non vuole entrare. Quasi da non credere l’occasione sull’assist di Di Renzo con la palla che non entra in porta da un metro

Pastore 7: Come sempre, quando c’è da metterci l’orgoglio lui è il primo della fila. Si conquista il rigore con grinta e un po’ di malizia

DI RENZO 5: Nell’inedito tridente biancorosso parte da esterno a sinistra e si accentra. Dialoga spesso con Cappai ma anche lui litiga con la porta del Borgosesia calciando un paio di volte fuori di poco. Nella ripresa combina poco