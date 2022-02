Le pagelle del Varese: Pastore segna ma ne sbaglia due, una macchia in difesa

Il Varese torna a casa da Chieri con un punto che non può soddisfare a causa delle tante occasioni fallite – che si sommano a quelle di mercoledì contro il Borgosesia – e che non fanno fare un salto in avanti ai biancorossi. Una disattenzione difensiva concede il vantaggio nel primo tempo al Chieri – gol di Ponsat – ma nella ripresa la raddrizza Pastore per l’1-1 conclusivo.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Incolpevole sul gol, passa gran parte della gara a fare lo spettatore

MAPELLI 6,5: Sempre roccioso, anche contro la grande fisicità di Varvelli

MONTICONE 6: Non perfetto oggi, concorso di colpa in occasione del gol avversario

PARPINEL 6: Prestazione positiva, ma anche lui non è reattivo sul lancio che porta all’1-0 dei padroni di casa. Suo il lancio per il gol di Pastore

FOSCHIANI 6: Prestazione attenta, oggi forse anche troppo attento a non strafare

D’ORAZIO 6,5: Diga in mezzo al campo, ha poco spazio da regista ma gioca una gara positiva

CANTATORE 6: Si rivede dopo tanto tempo – e anche un paio di tribune – dal primo minuto. Ci mette sempre il piede. Bene così

Disabato 6: Non riesce a dare la giocata risolutiva al Varese. Ci prova ma Conrotto lo mura

MARCALETTI 6: Inizio faticoso, qualche errore di troppo e poca incisività. Meglio nella ripresa

Tosi 6: Entra con buon animo e ci prova anche con un diagonale che però ha poca fortuna

PIRACCINI 5,5: Al Varese di questo periodo manca l’imbucata che lui ha nelle corde ma che non gli riesce. Speriamo che questa settimana tranquilla gli serva per ricaricare le energie. Ci prova da fuori ma Edo gli para il tiro

PASTORE 6: Un gol fatto ma due occasioni fallite che pesano sul risultato finale. La somma è negativa, purtroppo, perché come ardore agonistico non è secondo a nessuno.

CAPPAI 6: Qualche guizzo, tanto gioco per la squadra ma poca sostanza dove servirebbe: sotto porta

Di Renzo 6,5: Entra con tanta voglia e prende anche qualche responsabilità in più rispetto al solito. Ci prova con un destro dal limite che viene parato dall’attento Edo