Le pagelle della Pro Patria: Caprile respinge gli assalti, Pierozzi fatale a Verona

CAPRILE 7: Due grandi interventi nel primo tempo e un mezzo assist per Castelli. Secondo cleansheet nel 2002

SPORTELLI 5,5: Macchia una grande partita con una sciocchezza a partita praticamente conclusa. Non tanto per l’inferiorità numerica ma per la squalifica in vista della partita di mercoledì.

BOFFELLI 7: Insieme a Caprile è il tigrotto migliore del primo tempo. La Virtus affonda tante volte e se non fosse per una grande prestazione della difesa, avrebbe certamente trovato il gol con i suoi attaccanti. A sventare le bombe da fuori ci pensa invece Caprile.

MOLINARI 6,5: Come Sportelli ma senza il rosso. Una delle migliori partite giocate dal classe 2000 sulla sinistra.

PIEROZZI 7,5: L’unica vera occasione della Pro Patria nel primo tempo nasce da una sua sgaloppata sulla destra, non finalizzata da Piu. Il gol – il quinto in stagione – è un mix di freddezza, corsa e forza di volontà dopo l’ennesima partita su e giù per la fascia.

GHIOLDI 6+: Come negli scacchi il Verona conquista il centro(campo) e allora il pedone deve fare quel che può per arginare le avanzate. Anche oggi si conferma mezzala che cerca la porta, la troverà.

84’ VAGHI 6,5: Entra per difendere l’1 a 0 e confeziona un assist perfetto per Pierozzi. A Verona c’è chi oggi ha creduto che la sua fosse una semplice spazzata, anche se fosse…

FIETTA 6+: Ritorna quel prezioso giocatore visto a inizio stagione, gioca ovunque viene schierato, non s’arrischia troppo come regista, preferendo aiutare la squadra a fare buona guardia.

FERRI 6: Come Pierozzi le sta giocando praticamente tutte da due mesi a questa parte. Non riesce a dare quell’energia vista nelle ultime partite.

62’ COLOMBO 6,5: Il capitano è tra i protagonisti della svolta della partita. Conquista falli nella sua metà campo e ubriaca la difesa della Virtus con una serpentina dalla fascia fino alla linea di fondo.

PIZZUL 6: La Pro Patria a sinistra fa tanto lavoro sporco, che alla fine qualcuno dovrà pur farlo. Servono spirito di sacrificio e vocazione, Pizzul è consapevole di questa missione che gli costa sempre lucidità negli ultimi metri.

PIU 6: Due guizzi nel primo tempo da terminale offensivo e tantissima corsa per aiutare la squadra. Non il suo genere di partita, poche le occasioni di ricevere palla dal limite e agire con fantasia.

62’ STANZANI 6,5: Seconda sufficienza piena per lui e altra buona prestazione in trasferta. Tocco di grande precisione in occasione del gol di Castelli.

PARKER 5,5: Giocatore che ha pagato tantissimo il covid in termini di condizione. Chance da titolare non sfruttata al massimo.

68’ CASTELLI 7: Entra e cambia la partita con uno dei suoi colpi. Ne ha subite di ogni questa stagione, il gol premia anche le difficoltà superate.