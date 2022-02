Le Poste Italiane cercano portalettere anche in provincia di Varese

Cercasi portalettere per assunzione. Poste Italiane cerca anche nella provincia di Varese nuovi portalettere da inserire nel proprio organico e mette a disposizione contratti a tempo determinato. Gli assunti si dovranno occupare della distribuzione di corrispondenza e di pacchi sul territorio provinciale.

La candidatura può essere presentata entro il 13 febbraio (domenica): per farlo è necessario inserire il proprio curriculum vitae nella sezione “Posizioni aperte” nella sezione “Carriere” del sito ufficiale delle Poste (CLICCATE QUI). Selezionando quella di “portalettere” tra le posizioni aperte, è possibile consultare i requisiti per poter partecipare alla selezione tra cui il Diploma di Scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità.

Nel Varesotto l’azienda Poste Italiane conta su una rete formata da 357 centri e presidi di distribuzione; oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione di Poste può contare sulla rete Punto Poste, l’insieme di attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizioni pacchi, che vede coinvolte tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole presso le quali è possibile ritirare i propri acquisti. Nella provincia di Varese sono 215 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste. Inoltre sul territorio provinciale sono presenti 12 Locker.