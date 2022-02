Le “vedovelle” delle Fonderie Lamperti di Castellanza a “I soliti ignoti” di Rai1

Andrea Lamperti delle omonime fonderie di Castellanza, famose per la produzione delle “vedovelle” di Milano, tra i protagonisti della odierna puntata de “I soliti ignoti”, la trasmissione di Rai1 condotta da Amaedus.

Andrea era tra i personaggi misteriosi del programma. La concorrente lo ha identificato come un tostatore, una tra le otto identità da abbinare alle figure nascoste. In realtà Andrea, che si è qualificato come legnanese, è il titolare, con i genitori Anna e Alfredo, delle Fonderie Lamperti, con sede a Castellanza, che si occupano di arredo urbano, chiusini e fusioni in ghisa. Ma la produzione che ha reso famosa l’azienda castellanzese è quella delle fontanelle, denominate vedovelle, con lo stemma di Milano. Quelle che arredano parchi e piazze del capoluogo lombardo.

Le Fonderie Lamperti sono state fondate nel 1908. L’idea originaria delle fontanelle risale al 1932 e da allora il modello non è stato mai modificato. Insieme al Duomo e al panettone, identificano bene Milano nel mondo.