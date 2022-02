Legnano al “Mari” per ritrovare la vittoria, Castellanzese contro il suo passato

Prosegue senza soste il campionato di Serie D e nel Girone B Legnano e Castellanzese sperano di sfruttare gli impegni casalinghi in programma domenica 20 febbraio (ore 14.30) per la giornata numero 25 di campionato.

LEGNANO – B. OLGINATESE

Il Legnano arriva dalla cocente sconfitta in casa del Breno e ha tanta voglia di rifarsi. Di fronte si troverà una Brianza Olginatese – allenata dall’ex Pro Patria Aldo Monza – a sua volta in cerca di riscatto dopo il ko interno subito dalla Castellanzese. Per i lilla però la posta in palio è alta: la zona playoff, come ripetuto più volte, va conquistata con continuità di risultati; proprio per questo la squadra di mister Marco Sgrò deve dimostrare che quello di Breno è stato solo un passo falso.

CASTELLANZESE – CASATESE

Gara speciale per la Castellanzese, che al “Provasi” ospiterà la Casatese dei tantissimi ex, a partire da mister Achille Mazzoleni, ma anche il prodotto del vivaio neroverde Andrea Ghilardi. Chessa e compagni però dovranno mettere da parte i bei ricordi e provare a mettere i bastoni tra le ruote degli ex compagni per proseguire il periodo positivo e compiere un altro step verso la salvezza.