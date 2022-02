Legnano e Castellanzese vogliono allungare il momento positivo

Non si ferma il campionato di Serie D e dopo il turno infrasettimanale domenica 6 febbraio (ore 14.30) andrà in scena la giornata numero 22 di campionato. Legnano e Castellanzese nelle ultime uscite hanno ottenuto risultati positivi che hanno avvicinato i lilla alla testa della classifica e allontanato i neroverdi dal fondo. Le due squadre non vogliono fermarsi e nel prossimo turno avranno impegni casalinghi da poter sfruttare.

LEGNANO – VIS NOVA

Il Legnano vede sempre più vicina la zona playoff e le prime posizioni della classifica. La squadra di mister Marco Sgrò non può distrarsi ora e l’obiettivo deve essere quello di dar seguito al momento positivo per riuscire a inserirsi nella lotta di alta classifica. Al “Mari” il prossimo avversario sarà la Vis Nova, che dopo il pari interno contro la Castellanzese cerca altri punti per allontanarsi dalla zona bassa della graduatoria.

CASTELLANZESE – SONA

La Castellanzese sembra aver trovato la quadra per uscire dalla complicata situazione di classifica nella quale si era ficcata a fine 2021, quando ha toccato l’ultimo posto. Ora i neroverdi, anche grazie alla ritrovata vena realizzativa di Mario Chessa, sono più tranquilli ma l’errore da non commettere è quello di abbassare la guardia. Per allontanarsi ancora di più dalla zona calda servirà un bel filotto di risultati utili e anche domenica contro un avversario in forma e ambizioso come il Sona servirà una prestazione convincente.