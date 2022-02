Lella Costa torna ospite al Teatro delle Arti di Gallarate per la 10^ volta

È previsto per venerdì 4 febbraio, alle 21, il debutto dello spettacolo Se non posso ballare…non è la mia rivoluzione, ma già in questi giorni c’è fermento al Teatro delle Arti, che è stato scelto da Lella Costa e dal Teatro Carcano di Milano come casa per le prove e la ripartenza della tournèe.

Ispirato al libro Il Catalogo delle Donne Valorose di Serena Dandini e con la regia di Serena Sinigaglia, lo spettacolo mette in scena una straordinaria schiera di donne controcorrente, spesso perseguitate, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili; donne che, per uno strano sortilegio, raramente vengono ricordate, nonostante abbiano segnato la storia, contribuendo all’evoluzione dell’umanità. Entrano una dopo l’altra nel gran salone da ballo, ciarlando e muovendo le vesti. E ballano. Una al minuto. Tante, eppure non ancora tutte, le “valorose nella voce e nei gesti” di Lella Costa, che, come un gran cerimoniere, le invita a entrare e danza con loro.

Sabato 5 febbraio, alle 15.30, secondo appuntamento con il teatro per bambini e famiglie: torna Monica Mattioli, attrice di grande esperienza nel teatro ragazzi, altre volte ospite molto apprezzata al Delle Arti, con lo spettacolo La Battaglia di Emma, pensato per bambini dai 3 ai 10 anni. L’accesso al Teatro è possibile solo con mascherina FFp2 e super green pass.

Sono disponibili i biglietti per tutta la rassegna al botteghino del Teatro, aperto da sabato 29 gennaio, tutti i giorni, dalle 17.00 alle 19.00 e in orario Cinema.

Ed è proprio per i bambini che riaprono le iscrizioni ai laboratori della Scuola di Teatro delle Arti: un percorso di 12 incontri, fino alla fine dell’anno scolastico, per avvicinarsi al grande gioco del teatro. È possibile iscriversi alla lezione di prova: mercoledì 23 febbraio per il bambini dai 5 ai 7 anni; giovedì 24 per i bambini dagli 8 ai 10 anni.