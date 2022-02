Lentate, la Sesto76 e i “Tri dì in cümpagnia” nell’ultima puntata di Sesto alle 7

Sesto alle 7 alla scoperta di Lentate Verbano. Proseguono gli appuntamenti radiofonici che ogni venerdì sera inaugurano il weekend di Sesto Calende macinando ottimi numeri in termini di ascolto, con centinaia e centinaia di riproduzioni in streaming.

«La nostra trasmissione è come un risotto, appena esce dalla pentola è favoloso, ma è fantastico anche il risotto al salto» spiega lo speaker Marco Limbiati nel corso della puntata di venerdì 25 febbraio trasmessa in diretta dal Balabiott, locale nella frazione campagnola sestese, dove ha vissuto per qualche mese anche Gianni Rodari.

Insieme a Limbiati a condurre la puntate “strettamente sestesi”, come sempre, DjClo e Fabio Barisone. Tanti anche gli ospiti presenti in occasione della dodicesima: dal caporione del quartiere Marco Cazzaniga a Paola Ravaldini, presidente della storia società sportiva Sesto76, e, infine, Massimo Brusa, presidente del Club 73 conosciuto in quel di Sesto anche come il “sindaco di Lentate” in virtù della sua partecipazione alle attività del paese.

È infatti proprio il club73 a organizzare -la festa dei “Tre dì in cümpagnia” che, covid permettendo, ogni anno ravviva e fa suonare la frazione nei giorni di San Materno (18 luglio), il patrono del rione che dà il nome anche alla bellissima chiesa alle porte del borgo.

La puntata integrale trasmessa da SMS radio: