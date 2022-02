L’ex arbitro di basket Felice Paronelli nuovo presidente del Panathlon Varese

Cambio ai vertici del Panathlon Varese: dopo due anni trascorsi sotto la guida del luinese Franco Minetti (che ha dovuto affrontare nel corso del suo mandato le problematiche legate alla pandemia), l’associazione che raduna numerosi sportivi e appassionati ha eletto il nuovo presidente. Si tratta di un volto molto noto nel mondo del basket e non solo: Felice Paronelli.

Gaviratese, 78 anni, Paronelli è stato per molti anni uno degli arbitri di punta del panorama italiano, ha maturato una solida esperienza in campo internazionale e una volta terminato l’impegno con il basket “fischiato” ha ricoperto ruoli dirigenziali all’interno del mondo arbitrale. Forte anche il suo impegno locale visto che per dieci anni, tra il 2004 e il 2014, è stato sindaco della sua Gavirate dopo essere stato a più riprese consigliere comunale. Da sportivo Paronelli iniziò con il canottaggio, da timoniere nella allora Canottieri Ignis, poi si innamorò della palla a spicchi arrivando ad arbitrare 446 partite in Serie A. (foto in alto: Paronelli a sin. con Enrico Stocchetti)

Al suo fianco, il neopresidente si avvarrà della collaborazione di due vice: Daniela Colonna Preti, da sempre anima della PolHa (la polisportiva paralimpica che ha portato ai massimi livelli mondiali numerosi atleti) e Luca Broggini, direttore tecnico della Canottieri Varese ma anche “voce” del canottaggio per Eurosport (suo il racconto in diretta dell’oro di Federica Cesarini) e speaker di numerosi eventi remieri internazionali.

Il consiglio del Panathlon Varese per il biennio 2022-23 sarà inoltre composto da Alfredo Bianchetti (Segretario), Enrico Stocchetti (tesoriere), Doriano Cervini (cerimoniere), Roberta Bianchi, Maurizio Gandini, Andrea Fraschini, Daniele Franzetti e Alessandro Spozio.

>Le linee guida tracciate da Paronelli parlano di sport, attività sociale e inclusione e diventeranno ufficiali da martedì 22 febbraio, in occasione della prima conviviale del club. Una serata che sarà dedicata a Giovanni Borghi, l’uomo che con i suoi investimenti, le sue intuizioni e il suo marchio Ignis permise alla nostra provincia di proiettarsi in una dimensione di primissimo piano a livello italiano e internazionale a livello sportivo.