“Il libro maledetto del Cardinale. Le indagini di Ercole Visconti“, il nuovo romanzo di Pierpaolo Brunoldi

Le pagine scorrono veloci come le vie d’acqua che un tempo erano autostrade di merci e conoscenza, legami fra città e percorsi attraverso i quali si snodavano ambizioni e velleità umane. Per questo “Il libro maledetto del Cardinale. Le indagini di Ercole Visconti“ sarà ancora più bello da assaporare proprio pensando ai luoghi amati e apprezzati da tanti varesini che avranno la fortuna di leggere l’ultimo romanzo dello scrittore Pierpaolo Brunoldi che si cimenta in un altro avvincente thriller dal sapore squisitamente storico. Per i tipi di Newton Compton Editori una avvincente storia che da Angera segue il Ticino e il naviglio Grande, fino a Milano. Non mancheranno quindi legami con luoghi della provincia e personaggi, come Carlo Borromeo, che hanno lasciato una impronta indelebile nella nostra storia.

Nella Milano del Cinquecento si aggira uno spietato assassino Ercole Visconti è un uomo quasi in rovina. Un tempo era un medico affermato, consigliere del potente vescovo di Milano, Carlo Borromeo, che lo ha cacciato dalla città a causa dell’illecita relazione con Francesca Marliani, figlia di un nobile e promessa in sposa a un uomo potente. Quando la città viene sconvolta da due strani omicidi, il Borromeo richiama Ercole ordinandogli di far luce sull’accaduto. Due sono gli elementi da cui Visconti inizia a indagare: una donna misteriosa, vista sui luoghi dei delitti, e dei piccoli automi semoventi, ritrovati vicino alle vittime. Ma c’è anche qualcos’altro che sembra legato ai due inquietanti casi: un libro dal contenuto estremamente pericoloso, l’Oculus Inferi.

Spinto dalla speranza di poter rivedere Francesca, ora rinchiusa in un convento, Ercole intraprende un oscuro viaggio nella Milano su cui sta per abbattersi la peste, mentre gli omicidi assumono tinte sempre più demoniache…