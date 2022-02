L’incendio di Malnate è sotto controllo. Presidio notturno per evitare nuovi focolai

Sembra essere, finalmente, sotto controllo l’incendio che ha interessato l’area boschiva al confine tra Malnate e Solbiate con Cagno e che nel pomeriggio di lunedì 7 febbraio ha toccato anche Monte Morone.

Per tutto il pomeriggio due Canadair hanno lavorato incessantemente per spegnere le fiamme, con l’aiuto di un elicottero, così come a terra tutti gli uomini dei vigili del fuoco, supportati dalla Protezione Civile, dalle Guardie ecologiche Volontarie e i Volontari Antincendio Boschivo.

«Le operazioni sono a buon punto – ha spiegato il sindaco di Malnate Irene Bellifemine alle ore 18.00 di lunedì -, quasi tutti i fuochi più importanti sono stati domani, ne rimane qualcuno più piccolo. Questa notte ci sarà un presidio con la protezione civile e i vigili del fuoco, con l’ausilio dei droni, nella zona per verificare che non riprenda l’attività di incendio. Speriamo che si plachi il vento e non ripartano altri focolai. Grazie a tutti per il lavoro svolto».

«È stato un lavoro importante e intenso – il commento dei vigili del fuoco -, con quasi 25 unità tra le quali i mezzi modulari per poter addentrarci nel bosco».